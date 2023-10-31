Клооп сослужил медвежью услугу НКО и британскому послу?

Предыстория вероятно многим уже известна, но на всякий случай кратко изложу: В ЖК рассматривается законопроект "Об иностранных представителях" (аналог, да что греха таить, плагиат американского закона FARA), который предусматривает прозрачность деятельности НКО, получающих иностранное финансирование. Текст подразумевает, что соответствующая отчетность вводится только для тех организаций, которые занимаются политической деятельностью. Однако, последние, то есть НКО, занимающиеся политической деятельностью (их не так много в стране) упорно пытаются убедить всех остальных, что законопроект коснется благотворительных фондов, организаций, занятых решением проблем женщин и детей, экологии, в общем тех кто реально на деле приносит пользу людям и обществу. Приходится им таким образом врать и затаскивать с собой в одну кучу нормальные НКО, иначе картинка для этих "политических" складывается "не очень", а сами они рискуют остаться наедине со своей "проблемой" (А перспективы честно говоря законопроект сулит безрадужные: придется показать не только обычным гражданам, но и самим донорам, куда тратятся деньги заокеанских налогоплательщиков. До этого ведь удавалось легким движением руки списывая грантовые средства на многочисленные конференции, летние поездки на Иссык-Куль под видом семинаров и тренингов, жить круглый год припеваючи и ни перед кем за свои доходы и расходы не отчитываться).

Но несмотря на их старания ЖК принял законопроект в первом чтении. Сразу же после этого в СМИ появилось обращение некой медиа платформы с призывом к европейским и послу США отказать в выдаче виз депутатам, поддержавшим законопроект. К слову, насколько нам известно, те действия, к которым призывает послов так называемая медиа платформа, среди дипломатического сообщества по его всяким нормам считаются "вмешательством во внутренние дела государства", и в данной ситуации вполне можно описать как "давление на высший законодательный орган республики".

И вот 30 октября решили американский посол Лесли Вигери и британский его коллега Николас Боулер дать свои мнения в прессу относительно законопроекта, в очередной раз выразив "озабоченность" и "обеспокоенность". Об этом в числе других написали и Клооп, издавна практикующие добавление в любые новостные тексты каких-нибудь кликбейтных заголовков, либо целых абзацев "своего мнения", которые на 180 градусов меняют первоначальную суть содержимого, в общем любители исказить информацию.

Не стала исключением и выраженная накануне позиция поверенного в делах Соединенного Королевства - Клооповцы не упустили возможность добавить отсебячину и в этот раз, за что пришлось поплатиться не только им самим, но и ни много ни мало Послу Его Величества в Кыргызской Республике господину Николасу Боулеру.

Что же произошло - речь пойдет ниже.

В публикации на сайте "Клооп" приводится следующая информация (цитата): "Посол Великобритании в КР Николас Боулер сообщил, что обсудит с руководством своей страны обращение представителей гражданского сектора КР с просьбой не выдавать визы некоторым депутатам ЖК из-за законопроекта "Об иноагентах"". Спустя непродолжительное время поступило опровержение: "Дисклеймер: В материал внесены изменения после уточнений с пресс-секретарем посольства Великобритании в Кыргызстане. В изначальной версии материала говорилось о том, что "Британский посол обсудит с руководством своей страны предложение не выдавать визы некоторым депутатам ЖК". Однако, как сообщили в пресс-службе посольства, визовая политика в отношении Кыргызстана не изменилась. Приносим свои извинения за публикацию неточной информации".

Вероятно, увидев первоначальный вариант текста, Посол Великобритании был мягко говоря недоволен "творчеством" Клоопа, о чем и сообщил последним. Те в свою очередь поспешили исправлять свой "косяк", тем самым сделали ситуацию еще хуже. И получилось то что получилось.

Британского посла подставили. Клооповцы настолько были хороши в искажении информации, что всегда "прокатывало", но по иронии судьбы в этот раз их жертвой стал один из тех, благодаря кому существует и работает само издание Клооп.

Господину Боулеру пришлось открыто признать, что "визовая политика в отношении Кыргызстана не изменилась". Если б не "кружок самодеятельности" под названием Клооп, то у Боулера хотя бы была возможность промолчать на эту тему, оставив ее под завесой неопределенности (а вдруг сработало бы на депутатах? Не зря же говорят "ожидание смерти хуже самой смерти") либо подумать и выдать чуть позже более менее приемлемый выход из ситуации. Но теперь уже поздно, позицию ему пришлось обозначить в спешном порядке. Назад дороги нет, ведь "слово - не воробей". Хуже ситуации для дипломата и не придумаешь.

Вот к каким последствиям приводит искажение информации. Ребята из Клооп всего одним абзацем определили внешнюю политику Великобритании в Кыргызстане, а возможно и перспективу того самого законопроекта (Браво!) к несчастью всех своих единомышленников из НКО.

Клооповцам, надеемся, это станет уроком на будущее (…или нет).

А господина Николаса Боулера нам искренне жаль, с таким уровнем НЕпрофессионализма ему наверно приходится иметь дело впервые. Остаётся лишь пожелать его американскому коллеге Лесли Вигери, избежать подобной участи. А для этого требуется не так много - всего лишь уважать суверенитет страны пребывания и несомненно держаться подальше от некоторых местных СМИ. Уж больно опасно иметь с ними дело.

P.S.: А может Клооп это прокремлевский проект, задачей которого является организация различных информационных диверсий западным дипломатам? Шутка.