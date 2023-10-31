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Кыргызстан и Франция планируют развивать горнолыжную индустрию

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- Назгуль Абдыразакова
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Директор Национального агентства по инвестициям при президенте Талантбек Иманов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Франции в КР Франсуа Делаусом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, стороны обсудили проекты развития горнолыжного сектора республики с участием французских специалистов.

В ходе встречи были рассмотрены возможности привлечения инвестиций из Франции для развития туризма в Кыргызстане. Особое внимание было уделено опыту французских компаний в создании высокотехнологичных горнолыжных курортов.

Посол Франции выразил благодарность Талантбеку Иманову за активное сотрудничество и отметил растущий интерес французских компаний к республике. Он также подчеркнул важность создания благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития бизнеса в Кыргызстане.

Талантбек Иманов, в свою очередь, подчеркнул готовность кыргызской стороны к сотрудничеству и отметил потенциал горнолыжного сектора для развития туризма и экономики страны. Он также выразил надежду на успешную реализацию совместных проектов и укрепление дружественных отношений между Кыргызстаном и Францией.


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URL: https://www.vb.kg/433195
Теги:
туризм, Франция, горнолыжный спорт, сотрудничество, Кыргызстан
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