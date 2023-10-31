В Бишкеке стартовала фотовыставка "Исчезающие сокровища Кыргызстана"

В столице с 31 октября по 7 ноября 2023 года в Музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева организована (фотовыставка "Исчезающие сокровища Кыргызстана" посвященная Международному дню снежного барса. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, родители могут подать коллективные заявки на участие в фотовыставке в рамках которой будут конкурсы фотографий, видеосъёмка и дизайна с применением искусственного интеллекта.

Как отмечает мэрия, посетители помогут совместными усилиями привлечь внимание к важным экологическим и природоохранным инициативам.

Вход свободный.