В Бишкеке прошел Международный форум по политике активного долголетия

Международный опыт реализации политик и программ активного долголетия обсуждили на Х Международной конференции геронтологической сети AgeNet "От оценки потребностей к формированию политик активного долголетия в странах-участницах сети", который прошел в Бишкеке. Напомним, что численность лиц 60 лет и старше к 2050 году увеличится почти в три раза.

Организаторы - ОО "Ресурсный центр для пожилых" в партнерстве с Министерством труда, социального обеспечения и миграции КР, международной геронтологической сетью AgeNet International и Американским Университетом в Центральной Азии при поддержке Фонда ООН в области народонаселения в Кыргызстане.

" Цель конференции: содействие эффективной реализации Концепции политики активного долголетия в Кыргызской Республике и в странах организаций-участниц международной геронтологической сети AgeNet International. Мы обмениваемся лучшими практиками в сфере продвижения и реализации национальных стратегических программ, направленных на активное долголетие.

К участию в конференции приглашены представители министерств и ведомств, международные организации, эксперты и члены сети AgeNet International из Кыргызстана, России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Армении, Беларуси и Грузии. Итогом конференции станет разработанный план действий по эффективной реализации и внедрению программ активного долголетия в странах-участниц сети с учетом международных практик.

Итоговая встреча членов сети, которая состоится 2 ноября, позволит закрепить и утвердить план. По данным официальной статистики и проведенных исследований, в Кыргызстане формируется тенденция, свидетельствующая о том, что социально-демографическая группа людей пожилого возраста становится все более значимой, а по прогнозам, к 2030 году тенденция к старению населения приобретет отчетливый характер. Согласно прогнозу, относительная численность лиц 60 лет и старше к 2050 г. увеличится почти в три раза. Активное долголетие - основной подход в использовании потенциала стареющего общества для решения двуединой задачи: (1) развития общества (социального и экономического прогресса) и (2) улучшения положения людей пожилого возраста.

Главная задача в рамках этого подхода - продление активного долголетия и сохранение до глубокой старости удовлетворительного жизненного потенциала пожилых людей. "- пояснила руководитель ОО "Ресурсный центр для пожилых" Светлана Баштовенко.