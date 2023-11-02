"Для форума "Новая эпоха – новые пути" Кыргызстан был выбран не случайно"

В Бишкеке прошел Всемирный форум "Новая эпоха – новые пути", организатором которого выступили Международная организация евразийского сотрудничества (МОЕС) в партнерстве с Адвокатурой Кыргызстана и группой компаний "Диктатура закона" из РФ. Мероприятие собрало на своей площадке известных государственных и общественных деятелей из разных стран. Как заявил в своем выступлении заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов, он не ожидал такого представительного состава.

На форуме выступили председатель Верховного суда КР Замирбек Базарбеков, президент группы "Диктатура закона" Эдуард Буданцев из Москвы, представители госструктур России и Кыргызстана, научных кругов, депутаты Кыргызстана и Армении, президент Кыргызского союза промышленников и предпринимателей Данил Ибраев, ректоры вузов, руководство Адвокатуры, известные общественные и религиозные деятели Кыргызстана.

Президент Международной организации евразийского сотрудничества Дмитрий Стасюлис рассказал нашему изданию, что для проведения первого выездного заседания Кыргызстан был выбран не случайно:

- Кыргызстан традиционно поддерживает евразийскую интеграцию и является активным участником ЕАЭС, СНГ и проявляет большой интерес к участию в евразийском пространстве. Всемирный форум "Новая эпоха – новые пути" представляет собой постоянно действующую структуру и площадку для консолидации представителей официальных органов власти, юридического сообщества, бизнес-сообщества, экспертов, ученых, деятелей культуры, традиционных религий. То есть объединение специалистов в различных сферах в форме государственно-частного партнерства, что позволит эффективно решать поставленные задачи.

В чем цель Всемирного форума?

- Это прежде всего обеспечение благополучия наших стран, поддержание мира и безопасности, сохранение культурных ценностей. Мы выделяем принципы взаимодействия в рамках нашей площадки, на основании которых приглашаем к отрытой дискуссии и сотрудничеству. Во-первых, это - взаимное уважение суверенитетов государств-участников, во-вторых, - нераспространение юрисдикции одних государств на территорию других и, в-третьих, - уважение к культурным особенностям и ценностям. Поэтому мы открыты для всех, кто разделяет наши принципы.

Прошедшее мероприятие в Бишкеке – не разовое. Будет постоянно вестись работа, мы только начали обсуждать организационные вопросы, каким образом будет существовать наш всемирный форум, заседание которого прошло очень эффективно.

Значит ли, что Всемирный форум "Новая эпоха – новые пути" дополняет ЕАЭС и ШОС?

- Из названия форума видно, что речь идет не только о Евразии. Всемирный форум в принципе направлен на обеспечение международного сотрудничества всех заинтересованных сторон. Мы будем привлекать и представителей Латинской Америки, и Африки, и Юго-Восточной Азии, а также работать с международными организациями. У нас есть связи с китайской стороной, мы знаем об интересе к форуму ряда китайских партнеров и коллег. То есть интерес есть.

Посредством таких мероприятий вы хотите еще больше консолидировать граждан стран-участников?

- Безусловно. Смысл форумов в том, чтобы собрать за одним столом высокопоставленных чиновников, общественных деятелей и юристов разных стран. При этом все имеет смысл, если будут не просто слова, а практическая польза от всех этих мероприятий. Окончательная цель – наладить транспортно-логистические коридоры, бизнес-связи и общую безопасность, а также сделать общие шаги для сохранения духовно-нравственных ценностей.

Источник: silunews.kg