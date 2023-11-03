Погода
$ 89.30 - 89.72
€ 93.88 - 94.88

Минздрав Кыргызстана успешно преодолевает неинфекционные заболевания

43  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Медпроект "Эффективное управление и профилактика неинфекционных заболеваний в Кыргызстане" - это значимая инициатива, которая направлена на существенное улучшение здоровья и благосостояния населения страны. Проект, финансируемый правительством Швейцарии через Швейцарское управление по развитию и сотрудничеству (SDC), выполняется в двух фазах, охватывая различные регионы Кыргызстана и направлен на предоставление равного доступа к качественным услугам первичной медико-санитарной помощи и на поощрение здорового образа жизни.

Неинфекционные заболевания (НИЗ) представляют серьезную угрозу здоровью населения Кыргызстана, став основной причиной инвалидности, заболеваемости и смертности. Сердечнососудистые заболевания, рак и респираторные заболевания составляют значительную часть болезней, приводящих к утрате здоровья и преждевременной смерти. Проект фокусируется на предотвращении НИЗ и работает над укреплением системы первичной медико-санитарной помощи и изменением поведения населения.

Проект состоит из двух ключевых компонентов:

1.Усиление системы первичной медико-санитарной помощи: Проект предоставляет подготовку и обучение медицинского персонала на первичном уровне здравоохранения. Это позволяет им более эффективно бороться с НИЗ и обеспечивать качественную медицинскую помощь населению, подверженному риску заболевания.

2.Снижение факторов риска НИЗ и продвижение здорового образа жизни: Проект направлен на повышение осведомленности населения о факторах риска НИЗ и стимулирование изменения поведения людей в отношении этих рисков.

Проект реализуется консорциумом, включая GFA ConsultingGroup GmbH (Германия), Euro HealthGroup (Дания) и Общественное Объединение "Хелси Фьючер" (Кыргызстан).

Примечательным элементом этого проекта является методическое пособие "Маршрут безопасности: профилактика неинфекционных заболеваний", предназначенное для классных руководителей 6-11 классов общеобразовательных школ Кыргызстана. Это руководство помогает учителям проводить обучение по профилактике НИЗ среди учащихся, изменяя их поведение и повышая информированность.

Метод "Маршрут безопасности" состоит из четырех тематических станций:

1.Питание: Обучение о правильном питании, важности употребления овощей и фруктов, и ограничении соли в рационе.

2.Физическая активность: Поддержка активного образа жизни и физической активности для поддержания здоровья.

3.Алкоголь: Распространение информации о вредных последствиях употребления алкоголя и пропаганда умеренности.

4.Табак: Просвещение о вреде курения и методах борьбы с этой привычкой.

Проект уже доказал свою эффективность и успешно внедрен во все общеобразовательные школы Чуйской, Таласской, Нарынской и Иссык-Кульской областей. Начиная с октября 2023 года, он продолжает расширять свое влияние, внедряя инструмент "Маршрут безопасности" в школы Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей, а также в городах Бишкек и Ош. Этот проект является значимым

"Школы пациентов" стали важной инициативой, запущенной совместно с Министерством здравоохранения Кыргызской Республики. Эти образовательные учреждения предназначены для пациентов, страдающих артериальной гипертензией и сахарным диабетом и направлены на обучение и информирование людей о способах управления своими хроническими заболеваниями. Особое внимание уделяется также вовлечению родственников пациентов, чтобы они могли поддерживать своих близких в контроле над заболеваниями.

С момента запуска этой инициативы, более чем 22 тысячи пациентов, страдающих артериальной гипертензией, и более 10 тысяч пациентов с сахарным диабетом прошли полный курс обучения к сентябрю 2023 года. Эти "Школы пациентов" дали пациентам необходимые знания и навыки для более успешного справления со своими хроническими заболеваниями, что привело к улучшению их качества жизни.

Сельские комитеты здоровья (СКЗ) играют значительную роль в борьбе с неинфекционными заболеваниями в сельских районах Кыргызстана. Эти ассоциации волонтеров активно занимаются вопросами детерминантов здоровья в сельских местностях и сотрудничают с медицинскими работниками первичной медико-санитарной помощи. В настоящее время в Кыргызстане действует около 1700 Сельских комитетов здоровья, охватывая более 80% сел на территории страны.

Система здравоохранения Кыргызстана успешно внедряет PEN (Package of Essential Non-communicable disease interventions) протоколы - пакет мероприятий для первичной медико-санитарной помощи, направленных на профилактику и раннюю диагностику неинфекционных заболеваний. Начиная с 2018 года, проект по внедрению PEN протоколов успешно охватил организации первичной медико-санитарной помощи северных областей. К концу 2022 года протоколы PEN были успешно внедрены и используются в организациях первичной медико-санитарной помощи Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей, а также в городах Бишкек и Ош. Более 1800 семейных врачей и более 5400 семейных медсестер прошли обучение по PEN протоколам, что способствует более эффективной работе в сфере профилактики неинфекционных заболеваний.

Программа малых грантов, реализуемая в рамках проекта "Эффективное управление и профилактика неинфекционных заболеваний в Кыргызской Республике", играет важную роль в укреплении здравоохранения и профилактике неинфекционных заболеваний в регионах Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей. Эта программа предоставляет финансовую поддержку органам местного самоуправления для реализации проектов, направленных на снижение факторов риска, способствующих развитию неинфекционных заболеваний, и способствует сотрудничеству между местными сообществами и медицинскими организациями для совместного решения приоритетных вопросов здоровья в их районах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433231
Теги:
Минздрав, Швейцария, Кыргызстан, здоровье
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  