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Государство обязуется предоставлять медуслуги и безработным кыргызстанцам

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- Назгуль Абдыразакова
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По обновленной Программе государственных гарантий безработные граждане Кыргызстана могут получать услуги в медицинских организациях как застрахованные граждане при условии, если они официально зарегистрированы в отделах по содействию занятости Министерства труда, социального обеспечения и миграции. Об этом сообщает пресс-служба ФОМС.

Какие виды медицинскиих услуг предоставляются в Центре семейной медицины или амбулаторно-диагностическом или клинико-диагностическом отделениях:

• осмотр, консультация специалистов, назначение лечения;

• при наличии направления врача: проведение прививок;

• процедура инъекций (без предоставления лекарств и шприцов);

• проведение 12 базовых анализов и исследований за счет медицинской организации (общие анализы крови и мочи; ЭКГ; микроскопия мокроты и уретрального/вагинального мазков; определение сахара в крови и моче, холестерина в крови, гликогемоглобина для пациентов с диабетом 1 раз в год; измерение остроты зрения детям до 18 лет).

• проведение дополнительных, наиболее часто назначаемых и востребованных лабораторно-диагностических исследования за исключением дорогостоящих и высокотехнологических.

• с 50% скидкой услуги дневного стационара, но без предоставления лекарств и медицинских изделий;

• с 50% скидкой физиолечение (гальванизация, электрофорез, УВЧ, УЗТ, УФО) (при наличии реабелитационного или физиокабинета);

• с 50% скидкой ультразвуковое исследование (УЗИ) и рентгенография.

Какие условия необходимо соблюдать на плановую госпитализацию и лечение в стационар:

При наличии направления от семейного врача, официально зарегистрированые безработные вносят сооплату среднего уровня зависящая от уровня стационара.

Так, в республиканские стационары терапевтического профиля (отделения терапии, неврологии, эндокринологии и так далее) оплачивают в кассу - 1160 сомов. В хирургические отделения - 1510 сомов.

В другие стационары (городские, территориальные) вносят сооплату 840 сомов (терапевтический профиль) и 1090 сомов (хирургический профиль).

Напоминаем, в случае отсутствия официальной регистрации безработного гражданина, вышеуказанные льготные медицинские услуги, кроме 12 базовых исследований в ЦСМ, анулируются. Услуги оплачиваются по прейскуранту цен. Вноситься максимальная сумма сооплаты при госпитализации.


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URL: https://www.vb.kg/433232
Теги:
безработица, Кыргызстан, ФОМС
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