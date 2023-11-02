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В Оше открываются государственные аптеки

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В Оше состоялось открытие центральной государственной аптеки "Эл аман". Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в мероприятии приняли участие министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев, заместитель мэра города Ош Сонунбек Джунусбаев, координатор здравоохрарнения города Ош Эрмек Нурумбетов, представители ФОМС, всех медицинских учреждений города, местные жители.

Сообщается, что в аптеке имеется более 800 наименований лекарственных средств, входящих в перечень жизненно важных. Население сможет их покупать дешевле на 10-15%, чем в частных аптеках.

Основная цель открытия государственных аптек - решение проблем населения, связанных с доступным лекарственным обеспечением.

Напомним, накануне такая же государственная аптека открылась в Бишкеке. По информации Министерства здравоохранения, до 10 ноября подобные аптеки будут открыты по всей республике.

В Оше планируется открыть три таких аптеки.


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URL: https://www.vb.kg/433233
Теги:
лекарства, Ош, аптека, Минздрав
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