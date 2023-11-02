Сколько закрылось и оштрафовано общепитов в КР после проверок

С 4 октября 2023 года начались проверки мест общественного питания. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По его данным, Службой ветеринарии было проверено 170 мест общественного питания:

- 64 субъекта города Бишкек;

- 46 субъектов Чуйской области,

- 40 субъектов из города Ош,

- Ошская область 6 субъектов,

- 4 субъекта Баткенской области,

- Нарынская область 10 субъектов.

Из 170 субъектов на сегодняшний день проверено 153 субъекта: 47 субъектов г. Бишкек из них закрыто 17, 46 в Чуйской области, 40 субъектов из города Ош, Ошская область 6 субъектов, 4 субъекта Баткенской области, Нарынская область 10 субъектов.

За несоблюдение ветеринарно-санитарных требований и невыполнение инструкций проверяемые субъекты оштрафованы на сумму 237 тысяч сомов. По республике действуют 1184 предприятия быстрого питания и общественного питания, проведено наблюдение за 801 субъектом, взяты и переданы в Центр ветеринарной диагностики и экспертизы пробы их продукции.