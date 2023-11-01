Бдительность юного бишкекчанина спасла от пожара детей

Глава Свердловского района Максатбек Саргазаков выразил признание и благодарность юному герою, Эмиру ученику третьего класса школы №1, который мгновенно заметил пожар и сразу же сообщил о нем. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, ранее, в многоквартирном доме микрорайона "Аламедин-1" произошел пожар. Эмир заметил дым из квартиры и мгновенно сообщил об этом своей маме. Мама вызвала пожарных, а затем сосед Кыялбек, также пришел на помощь. До приезда пожарных Кыялбек оттуда вытащил четырехлетнюю девочку и двухлетнего мальчика, которые были дома одни. Огонь потушили два пожарных расчета, используя авто лестницы.

Эмир продемонстрировал выдающуюся бдительность и ответственность, действуя быстро и решительно в сложной ситуации, что сыграло главную роль в предотвращении бедствия.

Глава района выразил признательность и наградил Кыялбека почетной грамотой, а Эмира - благодарственным письмом и подарком за его выдающийся героизм. Также было вручено благодарственное письмо его маме за прекрасное воспитание сына.

После награждения представитель МЧС провел информационное обучение для учеников школы №1, обучая их, как правильно поступать и куда обращаться в случае возникновения аналогичных чрезвычайных ситуаций.