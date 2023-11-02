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Стартовал конкурс на создание логотипа бренда "Сделано в Кыргызстане"

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Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики совместно с Торгово-промышленной палатой КР объявляет о старте конкурса на создание логотипа национального бренда "Сделано в Кыргызстане". Для участия необходимо придумать современный, оригинальный, легко узнаваемый логотип национального бренда "Сделано в Кыргызстане". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По его данным, к участию в конкурсе допускаются все заинтересованные лица, достигшие совершеннолетнего возраста. Каждый участник может представить на конкурс только одну работу в одной номинации.

Этапы конкурса:

Этап 1: с 1 ноября по 15 ноября 2023 г.

Прием заявок вместе с конкурсными работами принимаются на электронную почту: info@cci.kg с пометкой "логотип национального бренда "Сделано в Кыргызстане".

Прием оригиналов заявок по адресу: 720001, г. Бишкек ул. Киевская, 107,

с пометкой на конверте "логотип национального бренда "Сделано в Кыргызстане".

Этап 2: с 15 ноября по 30 ноября 2023 г.

Оценка конкурсных работ членами жюри, подведение итогов.

Этап 3: 1 декабря 2023 г.

Награждение победителя.

Требования к конкурсным работам принимаются на государственном и официальном языке.

Логотип предоставляется в виде файла в формате PDF/JPG//PNG, с расширением не менее 300 dpi, размером не более 4 мегабайт.

Логотип должен быть легко узнаваемым, включать в себя оригинальный графический элемент и шрифтовое название.

Победитель конкурса награждается дипломом и денежным призом в размере 50 тысяч сомов.


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URL: https://www.vb.kg/433236
Теги:
Кыргызстан
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