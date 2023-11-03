Врачи КР познакомились с научными разработками в области УЗД в Москве

Четыре специалиста ультразвуковой диагностики медицинского центра "ЮРФА" во главе с заведующей отделением Мээрим Кочоровой представляют Кыргызстан на IX большом съезде Российской ассоциации ультразвуковой диагностики в медицине, который проходит в Москве.

Сотни специалистов из разных городов России и иностранных государств приехали на съезд, который проводится раз в четыре года, чтобы познакомиться с последними достижениями и технологическими разработками в ультразвуковой индустрии.

Как отмечалось, ультразвуковая диагностика развивается семимильными шагами. Формат съезда предполагает секционные заседания, круглые столы, презентации, дискуссионные площадки, а также возможность неформального общения в кулуарах – все эти мероприятия позволяют участникам обогатиться новыми знаниями. В частности, во время лекционных сессий обсуждались новые методы исследований при заболеваниях поверхностных органов, почек, кишечника, лимфатической системы, при образованиях в области брюшной полости. А также в практике ультразвуковой диагностики фиброза и стеатоза печени, в пульмонологии и онкоурологии. А на круглом столе эксперты рассматривали изменения стенки желчного пузыря и другие избранные вопросы общей ультразвуковой диагностики.

Гости съезда участвовали также в научной программе Philips. Помимо научной программы для участников проводились мастер-классы на самых последних моделях ультразвуковых аппаратов ведущих зарубежных и отечественных производителей. В рамках съезда под эгидой Российской ассоциации ультразвуковой диагностики в медицине прошел также известный 12-й московский курс "Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики в медицине матери и плода".

"Мы всегда с нетерпением ждём этого события, так как среди лекторов и докладчиков – ведущие специалисты ультразвуковой диагностики из известных клиник, профессора, доценты, которые делятся своим богатым опытом и представляют последние научные разработки и достижения в своих областях, - рассказала заведующая отделением УЗИ Центра лучевой диагностики клиника "ЮРФА" Мээрим Кочорова. – Данный медицинский научный форум организован на самом высочайшем уровне, как по техническим характеристикам, так и по разнообразию и актуальности тем".

Ее поддержали и коллеги, по мнению которых такие встречи являются эффективной площадкой для общения. "У нас была уникальная возможность обсудить все последние достижения в своей профессиональной деятельности и поделиться опытом с российскими специалистами", - отметили они.