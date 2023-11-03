Погода
$ 89.30 - 89.72
€ 93.88 - 94.88

Врачи КР познакомились с научными разработками в области УЗД в Москве

139  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Четыре специалиста ультразвуковой диагностики медицинского центра "ЮРФА" во главе с заведующей отделением Мээрим Кочоровой представляют Кыргызстан на IX большом съезде Российской ассоциации ультразвуковой диагностики в медицине, который проходит в Москве.

Сотни специалистов из разных городов России и иностранных государств приехали на съезд, который проводится раз в четыре года, чтобы познакомиться с последними достижениями и технологическими разработками в ультразвуковой индустрии.

Как отмечалось, ультразвуковая диагностика развивается семимильными шагами. Формат съезда предполагает секционные заседания, круглые столы, презентации, дискуссионные площадки, а также возможность неформального общения в кулуарах – все эти мероприятия позволяют участникам обогатиться новыми знаниями. В частности, во время лекционных сессий обсуждались новые методы исследований при заболеваниях поверхностных органов, почек, кишечника, лимфатической системы, при образованиях в области брюшной полости. А также в практике ультразвуковой диагностики фиброза и стеатоза печени, в пульмонологии и онкоурологии. А на круглом столе эксперты рассматривали изменения стенки желчного пузыря и другие избранные вопросы общей ультразвуковой диагностики.

Гости съезда участвовали также в научной программе Philips. Помимо научной программы для участников проводились мастер-классы на самых последних моделях ультразвуковых аппаратов ведущих зарубежных и отечественных производителей. В рамках съезда под эгидой Российской ассоциации ультразвуковой диагностики в медицине прошел также известный 12-й московский курс "Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики в медицине матери и плода".

"Мы всегда с нетерпением ждём этого события, так как среди лекторов и докладчиков – ведущие специалисты ультразвуковой диагностики из известных клиник, профессора, доценты, которые делятся своим богатым опытом и представляют последние научные разработки и достижения в своих областях, - рассказала заведующая отделением УЗИ Центра лучевой диагностики клиника "ЮРФА" Мээрим Кочорова. – Данный медицинский научный форум организован на самом высочайшем уровне, как по техническим характеристикам, так и по разнообразию и актуальности тем".

Ее поддержали и коллеги, по мнению которых такие встречи являются эффективной площадкой для общения. "У нас была уникальная возможность обсудить все последние достижения в своей профессиональной деятельности и поделиться опытом с российскими специалистами", - отметили они.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433246
Теги:
Россия, форум, врачи, клиника Юрфа
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  