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Для чего пытаются пересмотреть итоги ВОВ, рассказала депутат Госдумы

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- Светлана Лаптева
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Депутат Елена Цунаева рассказала, что на выставке в КНУ представлены архивные документы, которые показывают, что наши предки героически сражались против нацизма, передает sputnik.kg.

БИШКЕК, 30 окт - Sputnik. Попытки пересмотра истории совершаются для того, чтобы внести сумятицу в головы подрастающего поколения. Об этом на открытии выставки "Без срока давности. Суды истории" сказала депутат Госдумы Елена Цунаева.

Она напомнила, что народы Кыргызстана и России в составе СССР вместе сражались против нацизма.

"Мы с болью воспринимаем попытки пересмотреть эту историю. Я задумалась, почему так происходит? Почему именно история Великой Отечественной войны? Для себя это поняла так: в войне сражались наши деды и прадеды. Как можно внести сумятицу в головы молодых граждан? Надо сказать им, что деды и прадеды делали что-то неправильное, и покуситься на их великую Победу. Поэтому для нас важно передать всему миру нашу уверенность, что предки героически сражались с нацизмом и победили", - заявила депутат.

Он подчеркнула, что эту уверенность надо передать не только эмоциями и словами, но и архивными документами.

"Выставка как раз об истории и о документах. Мы не только заявляем, что была Победа и что современный миропорядок строится на ней и результатах судов истории, - мы это будем доказывать на основе архивных документов. Это подлинные документы, в них нет ни одного слова, придуманного нами", - отметила Цунаева.


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URL: https://www.vb.kg/433247
Теги:
ВОВ, вуз, Россия, Кыргызстан
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