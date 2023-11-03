В Бишкеке открыта выставка архивных документов "Без срока давности"

В Екатеринбурге и Бишкеке открылась международная дискуссионная площадка "Великая Отечественная война: Победа. Память. Поиск". Представители органов власти, общественные деятели и политологи из Свердловской области в составе делегации прибыли в Кыргызстан для обмена опытом с иностранными коллегами в сфере сохранения памяти о вкладе СССР в победу над нацизмом, сообщает oblgazeta.ru.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, лекторами со стороны Российской Федерации стали заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов, депутат Государственной думы Федерального собрания Елена Цунаева и другие эксперты. Киргизию, в частности, представили исполняющий обязанности ректора Кыргызско-российского славянского университета имени Б. Н. Ельцина Денис Фомин-Нилов и депутат Жогорку Кенеша Киргизской Республики Марлен Маматалиев. Также были организованы выступления докладчиков из Белоруссии, Узбекистана, Турции и Польши. Общественные и политические деятели обсудили лучшие способы сохранения культурно-исторической памяти и укрепления межнациональных отношений. Слушателями стала молодежь Киргизии.

Кроме того, в Бишкеке прошла презентация выставки архивных документов "Без срока давности. Суды истории". Организаторы презентовали копии архивных документов и фотоматериалов о преступлениях нацизма на территории СССР и Европы, об итогах Нюрнбергского, Токийского и Хабаровского процессов над фашистскими преступниками. Впервые документы в рамках федерального проекта "Без срока давности", организованного общероссийским общественным движением по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России", были показаны в 2022 году в Екатеринбурге. Теперь их привезли в Киргизский национальный университет. Экспозиция также была дополнена документами из Музея Победы в Москве. Отдельным блоком на выставке представлены экспонаты о вкладе Киргизской ССР в Победу в Великой Отечественной войне.

В течение ноября 2023 года организаторы планируют последовательно представить экспозицию на площадках Киргизского национального университета имени Жусупа Баласагына, Ошского государственного университета и Нарынского государственного университета имени Сатыбалды Нааматова. По словам Василия Козлова, выставка "отражает военный и трудовой подвиг советских граждан, значительный вклад киргизского народа в победу в Великой Отечественной войне".

В Екатеринбурге серия мероприятий дискуссионной площадки "Великая Отечественная война: Победа. Память. Поиск" прошла в режиме телемоста.

Организаторами события выступили правительство Свердловской области, а также общественное объединение "Нарын Патриот", Российское общество "Знание" и другие организации. Помощь в проведении мероприятия оказали, в частности, благотворители из Свердловской области.