В Бишкеке пройдет масштабный вакансия Fest

18 ноября в Бишкеке состоится вакансия Fest. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
По их данным, мероприятие предоставляет уникальную возможность компаниям и кандидатам встретиться и обсудить вакансии, чтобы найти идеального кандидата. Главными организаторами мероприятия являются (CODIFY, Namba Group, Международный университет Ала-Тоо)
Что ждет участников?
- Мастер-классы от крутых HR специалистов.
- Различные конкурсы и кейс-батлы
⁃Более 60 компаний-участников Вакансия Fest
- Нетворкинг и комьюнити.
- Освещение в СМИ.
Место проведения: Международный университет Ала-Тоо, начало в 10-00
Участие в мероприятии по предварительной регистрации.