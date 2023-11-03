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В Бишкеке пройдет масштабный вакансия Fest

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18 ноября в Бишкеке состоится вакансия Fest. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, мероприятие предоставляет уникальную возможность компаниям и кандидатам встретиться и обсудить вакансии, чтобы найти идеального кандидата. Главными организаторами мероприятия являются (CODIFY, Namba Group, Международный университет Ала-Тоо)

Что ждет участников?

- Мастер-классы от крутых HR специалистов.

- Различные конкурсы и кейс-батлы

⁃Более 60 компаний-участников Вакансия Fest

- Нетворкинг и комьюнити.

- Освещение в СМИ.

Место проведения: Международный университет Ала-Тоо, начало в 10-00

Участие в мероприятии по предварительной регистрации.


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URL: https://www.vb.kg/433254
Теги:
Бишкек, Кыргызстан, работа
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