В Бишкеке пройдет масштабный вакансия Fest

18 ноября в Бишкеке состоится вакансия Fest. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, мероприятие предоставляет уникальную возможность компаниям и кандидатам встретиться и обсудить вакансии, чтобы найти идеального кандидата. Главными организаторами мероприятия являются (CODIFY, Namba Group, Международный университет Ала-Тоо)

Что ждет участников?

- Мастер-классы от крутых HR специалистов.

- Различные конкурсы и кейс-батлы

⁃Более 60 компаний-участников Вакансия Fest

- Нетворкинг и комьюнити.

- Освещение в СМИ.

Место проведения: Международный университет Ала-Тоо, начало в 10-00

Участие в мероприятии по предварительной регистрации.