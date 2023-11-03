100 граждан КР приобрели жилье в ипотеку при поддержке Гарантийного фонда

Житель Иссык-Кульской области стал 100-ым собственником недвижимости, который приобрел его без первоначального взноса в рамках соглашения о предоставлении ипотечных гарантий для жителей регионов, подписанного между ОАО "Гарантийный фонд", ОАО "Государственная ипотечная компания" и ОАО "РСК Банк".

Данное соглашение предусматривает гарантийную поддержку со стороны ОАО "Гарантийный фонд" для жителей всех областей, планирующих приобретение собственного жилья в ипотеку, но не имеющих возможности внести первоначальный взнос от 10 до 20% от стоимости жилья, что является обязательным условием.

По состоянию на сегодняшний день в текущем году жителям регионов республики предоставлено ровно 100 ипотечных гарантий, благодаря которым 100 жителей страны решили жилищную проблему без внесения первоначального взноса. Всего же в рамках вышеуказанного соглашения была выдана 101 гарантия с учетом первой, которая была предоставлена в Нарынской области в конце прошлого года.

Наибольшее количество ипотечного жилья при поддержке Гарантийного фонда было приобретено в Чуйской и Нарынской областях, 40 и 23 единицы надвижимости соответственно. На третьем месте расположилась Джалал-Абадская область с 19 собственниками жилья, далее Иссык-Кульская область - 14, Таласская – 4, и Ошская область – 1.

Общая сумма гарантийной поддержки составила более 26,3 млн сом, а стоимость ипотечного жилья, приобретённого благодаря данной поддержке, превысил сумму в 217, 2 млн сом.