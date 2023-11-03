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Военное сотрудничество Кыргызстана с Россией выходит на новый уровень

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В эпоху, отмеченную глобальными вызовами и постоянно меняющимися угрозами безопасности, международное сотрудничество в области обороны и безопасности приобрело первостепенное значение. Для кыргызских военных стремление к повышению квалификации и обмену знаниями привело к замечательному партнерству с Национальной гвардией России. Эта совместная инициатива не только расширяет возможности кыргызских военнослужащих, но и укрепляет связи между нашими странами.

Подписание Контракта об обучении военнослужащих внутренних войск МВД КР в военных образовательных организациях высшего образования войск национальной гвардии России состоялось в конце сентября этого года на встрече первого заместителя министра внутренних дел Кыргызстана Адылбека Бийбосунова и статс-секретаря - замдиректора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Олега Плохого.

"Обучение военнослужащих внутренних войск МВД Кыргызской Республики в военных образовательных организациях высшего образования войск национальной гвардии Российской Федерации имеет для нас важное значение. Особенно с учетом высокого потенциала Росгвардии в сфере подготовки и переподготовки кадров и в целях построения фундаментальной платформы в реализации возложенных задач по обеспечению безопасности наших граждан и целостности государств", - заявил на подписании документа Адылбек Бийбосунов.

Предметом соглашения является осуществление приема и обучения военнослужащих внутренних войск МВД КР по квотам, установленным российским правительством, на бесплатной основе в военных образовательных организациях высшего образования войск национальной гвардии Российской Федерации.

К слову, принятие этого документа, органично вписывается в практику взаимоотношений России и Кыргызстана по вопросам взаимодействия в оборонной сфере. РФ готовит военнослужащих для кыргызской армии практически с момента обретения нашей республикой независимости.

"Процесс подготовки наших военных в российских вузах, действительно, не прекращался после распада Союза. Каждый год наши юноши по окончании 11 классов поступают в российские вузы, и офицеры учатся в академиях РФ. Наши ребята очень гордятся обучением в РФ. И неспроста: там они получают высококлассное военное образование и качественные знания", - говорит военный эксперт, полковник в отставке Анвар Сартаев.

По его словам, министры обороны России и Кыргызстана ежегодно подписывают соответствующие программы.

"Это объяснимо: у нас единое понимание о защите отечества, родины. У нас вся техника и вооружения советское, сегодня уже российское. Россия помогает нам охранять государственные границы, поэтому это нам очень-очень нужно. У нас всего одно учебное заведение, которое готовит в основном пехотинцев, а по подготовке узких специалистов образовательных учреждений нет. Если раньше готовили на военных кафедрах, то сегодня их закрыли, оставили только в медицинском [вузе]. Так что без России мы никуда", - считает Сартаев.

Всего за период сотрудничества в российских военных вузах обучились более 2,5 тысячи кыргызских военнослужащих. Между нашими государствами действует около 40 договоров о сотрудничестве в военной сфере.

Однако поддержка России в военной сфере этим не заканчивается. Наш стратегический партнер помогает также и с решением проблем, связанных с нехваткой современного вооружения в кыргызстанской армии. Так, после присоединения КР к ЕАЭС в рамках реализации межправительственного соглашения о технической помощи, наша страна получила вертолеты, бронетранспортеры, а также автомобильную и инженерную военную технику. А в прошлом году в Балыкчи построили пункт ремонта бронетанковой техники и вооружения, также в рамках сотрудничества между оборонными ведомствами Кыргызской Республики и Российской Федерации.

И хотя, сегодня Кыргызстан занимает 107 место из 145 стран в рейтинге вооруженных сил, составленным Global Firepower (оценка проводится на основе данных о кадровом составе вооруженных сил, численности армии, наличия военное авиации, морского флота и т.д.), все понимают, что во многом военная безопасность нашей страны обеспечивается российской стороной.

РФ фактически выступает нашим защитником, гарантируя защиту нашего неба, посредством собственной авиации. У Кыргызстана нет собственной боевой авиации, а подразделения ПВО не оснащены эффективными зенитно-ракетными системами, фактически до сих пор защиту от нападения с воздуха осуществляли средства ВКС России, дислоцированные на базе "Кант".

Недавно, кстати, эта база отпраздновала свой двадцатилетний юбилей. Торжественное мероприятие в честь этого события провели президенты Кыргызстана и России в госрезиденции "Ала-Арча" во время официального визита Владимира Владимировича в республику.

По мнению президента Кыргызстана Садыра Жапарова, открытие авиабазы на кыргызской земле в смутное начало двухтысячных годов "было необходимой и своевременной мерой", которая позволила существенно нарастить потенциал коллективных сил ОДКБ и организовать дальнейшую работу по последовательному формированию системы коллективной безопасности, отвечающей текущим угрозам.

"На фоне турбулентной геополитической ситуации, когда обстановка в мире и регионе развивается быстро и весьма непредсказуемо, и, как следствие, есть увеличение неблагоприятных факторов, негативно влияющих на безопасность стран Центральноазиатского региона, вопрос обеспечения региональной безопасности является первостепенной задачей. И российская авиабаза успешно решает задачи и является сдерживающим фактором для террористической и экстремистской угроз в регионе", – заявил кыргызский президент.

Сегодня Россия и Кыргызстан пошли еще дальше и создают объединенную систему противовоздушной обороны. Соответствующее соглашение прошло все процедуры и было ратифицировано в мае 2023 года президентом РФ Владимиром Путиным, а во время его недавнего официального визита в КР и президентом Садыром Жапаровым.

Создание Объединенной региональной системы противовоздушной обороны позволит обеспечить более надежную защиту воздушного пространства обеих стран. Это также повысит безопасность и защиту национальных интересов. Систему ПВО разместят также в Канте. Для этого кыргызская сторона выделяет 5 га земли, россияне же берут на себя финансирование и оснащение военного объекта.

Таким образом, тесное военное сотрудничество наших стран как в рамках ОДКБ, так и на двусторонней основе защищает нас от внешних и внутренних угроз. А также, конечно, сдерживает Запад от более агрессивных попыток дестабилизировать ситуацию в стране и организовать в ней очередную "цветную революцию".


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URL: https://www.vb.kg/433259
Теги:
Россия, Кыргызстан
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