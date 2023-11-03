Садыр Жапаров провел встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров вчера, 2 ноября, в рамках рабочего визита в г. Астану встретился с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Лидеры стран обсудили актуальные вопросы кыргызско-турецкого двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, научно-технической и других сферах.

Садыр Жапаров от имени кыргызского народа поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана и братский турецкий народ со 100-летием образования Турецкой Республики.

Президент подчеркнул, что стратегическое сотрудничество двух стран развивается активно. Кыргызстан уделяет приоритетное внимание углублению двусторонних отношений с Турцией во всех сферах взаимодействия.

В свою очередь Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил удовлетворение поступательной динамике развития двусторонних отношений, выразив готовность к их дальнейшему углублению.

Стороны отметили важность проведения очередного заседания кыргызско-турецкой Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Садыр Жапаров и Реджеп Тайип Эрдоган условились продолжить активный диалог на высшем политическом уровне для углубления связей по всем приоритетным направлениям сотрудничества.