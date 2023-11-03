Чем развлечь себя на длинных выходных?

Всегда хорошей идеей будет посмотреть новый фильм, сериал, прочесть книгу или послушать музыку во время прогулок по осенним паркам.

В нашем распоряжении долгие выходные, и мы решили напомнить, чем и как их можно наполнить без особых усилий вместе с линейкой тарифов "Переходи на О!" и подпиской "Яндекс Плюс":

Выберите фильм, мультфильм или сериал в приложении "КиноПоиск". Останавливайте видео, делайте паузы, перематывайте на те моменты, которые хотите обсудить за чашкой чая. Слушайте музыку и подкасты в приложении "Яндекс.Музыка". Для вас в свободном доступе миллионы треков, аудиокниги и подкасты обо всём на свете. Готовые плейлисты помогут создать нужную атмосферу для любого события. Навестите родственников и друзей на такси "Яндекс Go" в "Комфорте" или "Бизнесе" с хорошей скидкой -10%. Проведите уютное время наедине с любимой книгой из Bookmate. Для вас огромный выбор: романы, комиксы, проза, психология, короткие рассказы, тысячи книг на 13 языках!

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