НАИ и IFC обсудили планы дальнейшего сотрудничества

В Национальном агентстве по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики, прошла встреча с представителями IFC, входящей в группу Всемирного банка, для обсуждения планов дальнейшего сотрудничества между сторонами. Об этом сообщает пресс-служба НАИ.

На встрече присутствовали высокопоставленные представители IFC, включая руководителя программы консультационных проектов в Центральной Азии и Турции Тарика Шаховича, и.о. руководителя IFC в Кыргызской Республике Дмитрия Пятаченко, а также руководителя отдела международного сотрудничества в Посольстве Швейцарии в Кыргызской Республике Рено Вюнье.

Заместитель директора Национального агентства Нурадил Баясов рассказал о проделанной работе в сотрудничестве с международной финансовой корпорацией и поблагодарил за оказанную поддержку.

Стороны обсудили планы по продвижению проекта Закона Кыргызской Республики "Об инвестициях в Кыргызской Республике", а также о популяризации Порядка рассмотрения жалоб инвесторов среди бизнес-сообществ. Кроме того, был обсужден проект Закона Кыргызской Республики "О венчурном финансировании в Кыргызстане".

Тарик Шахович отметил хорошую динамику и успехи Национального агентства в реализации постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики "О Порядке рассмотрения жалоб инвесторов и их сопровождения" от 28 января 2022 года № 32. Благодаря этому, удалось сохранить инвестиции в размере 90 миллионов долларов США и создать до 650 рабочих мест на первой стадии и в последующем после разрешения жалобы, инвестор намерен увеличить количество рабочих мест до 1500.

Эти успехи являются результатом тесного сотрудничества между Национальным агентством и IFC. Они подтверждают эффективность работы Национального агентства по привлечению инвестиций и защите прав инвесторов, отметили высокопоставленные представители международной финансовой корпорации.