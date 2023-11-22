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Нурлан Ажыбеков: Левые лекарства и ветеринары калечат животных

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- Светлана Лаптева
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Директор Департамента по регистрации и сертификации ветеринарных лекарственных средств и кормовых добавок Минсельхоза КР Нурлан Ажыбеков в интервью редакции vb.kg рассказал, что животноводы на выставке "Агротехэкспо-2023" представили свою продукцию и смогли приобрести качественные сертифицированные препараты для лечения животных. В этой связи он попросил всех животноводов использовать только сертифицированные препараты и отказаться от самолечения животных. Также он ответил на несколько наших вопросов.

Напомним, что Кыргызстан к 2050 году должен прийти к углеродной нейтральности, то есть привести все процессы, связанные с выбросами от промышленного и сельскохозяйственного производства, в том числе и с выращиванием скота, к равновесию выбросов и поглощения. Кстати, именно крупный рогатый скот занимает одну из лидирующих позиций по выделениям метана. А значит все процессы, связанные с производством скота, должны рассматриваться сквозь призму эффективности, инноваций и рационализации всех без исключений этапов, касающихся ухода за сельскохозяйственными животными.

Чем занимается Департамент ветеринарно-лекарственных средств Минсельхоза КР?

Основная задача департамента - обеспечение и контроль ветеринарно-лекарственных средств. Все ветеринарно-лекарственные средства проходят регистрацию. Для чего мы это делаем? Чтобы наши фермерым могли быть уверены, что приобретают качественные препараты.

Если фермер приобрел препарат контрафактыный, например, антигильминтный, а результата нет, значит и животное будет мучится, продолжать инфицировать и окружающую среду. А это же а это же целая цепочка заражений: животные, человек. Купил контрафакт, подделку, некачественный препарат - один раз потратился, потом покупаешь новый - снова затраты. Экономически потери. И в результате в лучшем случае - больное животное, недовес, потеря прибыли. Так и с покупкой контрафактного антибиотика: фермер ждет результат, а результата нет. Животное может погибнуть.

От нашего департамента хотим обратиться к фермерам - при покупке лекарств обязательно спрашивайте сертификат соответствия, позвоните нам, уточните, если есть сомнения. И еще просим обратить внимание предпринимателей, которые ввозят ветпрепараты - при ввозе каждой партии товара - берите новый сертификат. Мы просто хотим быть уверены, что все что ввозится в Кыргызстан или производится - качественно.

В Кыргызстане пока есть один производитель вакцины, но производства антигильминта, витаминов нет. Есть также кыргызко-китайское предприятие, которое хочет начать производство вакцины, а если это произойдет , то ветеринарный препарат будет дешевле.

Много ли ли контрафакта ввозится или делается здесь? Понимают ли наши люди, что это опасно?

- Совместно с нашей службой и ГКНБ выявили, нашли место расположения, изъяли и утилизировали контрафакт - выпускали жидкий альбент - противогельминтный. Проводим совместную работу с различными службами в этом направлении.

С чем бы вы хотели обратиться к фермерам, занимающимся сельским хозяйством?

- Сейчас сложилась тревожная практика, что при покупке мало кто обращается к местным ветврачам, обращаются только при вакцинации. Антибиотики "антигельминтики" стараются сами купить, сами вкалывают животным. Это неправильно. Нужно обращаться к специалистам, консультироваться, советоваться. Появляются новые лекарства, о которых может знать только официальный ветеринар, и только ветеринар может грамотно назначить правильное лечение.


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URL: https://www.vb.kg/433276
Теги:
ветеринария, Кыргызстан
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