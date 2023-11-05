В Бишкеке на базе еще двух ЦСМ открылись госаптеки "Эл Аман"

Министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев принял участие в церемонии открытия двух государственных аптек "Эл Аман", которые организованы на базе Центра семейной медицины №1 и филиала ЦСМ №2 в мкр-не Джал. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

"В настоящее время идут работы по открытию государственных аптек по всей республике. Первоначально планируется открыть 46 гос. аптек. Ассортимент лекарственных средств в аптеках в последующем планируется увеличить с восьмисот торговых наименований до двух тысяч".