Оттенки насилия: будет ли большая война на Ближнем Востоке

Страны региона сочувствуют палестинцам в Газе, но предпочитают сохранять остатки стабильности. В этих условиях, считает старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сурков, вероятным сценарием становится многомесячная осада Газы с последующим вмешательством посредников и эвакуацией боевиков ХАМАС в Йемен или даже Иран в обмен на освобождение израильских заложников, пишет forbes.ru.

Движение ХАМАС использовало круглую дату - 50-летие относительно успешной для арабов Октябрьской войны 1973 года, чтобы напомнить о себе и палестинской проблеме. Можно предположить, что если бы атакам 7 октября подверглись только военные объекты, то реакция Израиля и поддерживающих его стран могла быть несколько более сдержанной. В конце концов, израильтяне как-то смирились с потерями и фактическим провалом своей войсковой операции в Ливане летом 2006 года. Но сейчас израильское общество, а значит, и избираемые им политики, не могло не отреагировать на тысячи жертв среди гражданского населения. Израиль пережил самый сильный шок даже не с 1973 года, когда ни один вражеский солдат так и не ступил на его территорию, а со времени по-настоящему тяжелой и кровопролитной Войны за независимость 1948 года, и теперь правительство Биньямина Нетаньяху действует, как человек в состоянии аффекта, без оглядки на чужое мнение.

Гибель мирных жителей Газы вызывает осуждение и поистине бурю негодования в арабском мире и в большинстве мусульманских стран. Мой обычно сдержанный арабский коллега почти плакал, рассказывая о гибели своего палестинского друга-профессора со всей семьей в результате авиаудара. На этом фоне СМИ постоянно муссируют тему новой большой войны на Ближнем Востоке, собирая клики и просмотры, но спустя почти месяц после начала конфликта в Газе никто из серьезных региональных игроков так и не вступил в конфликт.

Парад угроз

Арабские страны заняли откровенно выжидательную позицию. Саудовская Аравия, де-факто лидер региона, ограничивается критической риторикой и сбором благотворительных пожертвований. Даже в соцсетях подданные королевства ведут себя осторожно, а о каких-то массовых публичных акциях в поддержку Палестины ничего не слышно. В Каире попытки уличных агитаторов, скорее всего, из числа местных исламистов, устроить стихийные демонстрации тоже не вызывают особого энтузиазма у населения. Египетские эксперты из госструктур осторожно рассуждают о том, что можно было бы повторить 1982 год и вывезти боевиков ХАМАС из Газы куда-нибудь подальше - как известно, после Ливанской войны 1982 года Израиль вынудил боевиков Организации освобождения Палестины (ООП) покинуть Ливан и перебраться в Тунис.

После начала конфликта все взоры были устремлены на Иран - главного и самого сильного регионального противника Израиля. Однако быстро стало понятно, что в Тегеране не хотят войны, по крайней мере в настоящий момент. Как метко выразился один очень уважаемый эксперт из региона, Иран предпочитает не спеша "ткать на Ближнем Востоке свой персидский ковер", а насилие использует очень дозированно и точечно, избегая прямой конфронтации. Поэтому задача оказания давления на Израиль, а заодно на США, была по традиции делегирована дружественным Исламской республике негосударственным акторам в Ливане, Сирии, Ираке и Йемене.

В последние недели октября заметно обострилась обстановка на севере Израиля. Армия обороны Израиля и ливанское движение "Хезболла" обмениваются болезненными ударами, несут потери, но все происходящее вдоль линии соприкосновения больше похоже на демонстрацию силы и готовности ее применить, нежели на настоящую войну. Представить, какой разрушительной она может оказаться, будет легко, если вспомнить события 2006 года. Складывается впечатление, что руководство "Хезболлы" пытается усидеть на двух стульях - продемонстрировать солидарность с палестинцами и в то же время не оказаться втянутым в большой конфликт с Израилем. Военный потенциал "Хезболлы" значителен, но он предназначен не столько для наступления, сколько для сдерживания Израиля в интересах повышения влияния "Хезболлы" внутри Ливана. Движение с 2006 года пользуется статусом "защитника от Израиля", что гарантирует ему долю во власти и престиж, а масштабные боевые действия с бомбардировками и боями на земле могут очень сильно обескровить группировку.

Ракеты с юга

Единственная сила, которая публично и официально вступила в конфликт на стороне ХАМАС, - это йеменское движение "Ансар Алла", или хуситы, которых Саудовская Аравия и США считают иранскими прокси. Однако в реальности у хуситов нет возможности серьезно повлиять на ситуацию вокруг Газы, а их попытки организовать ракетные обстрелы Израиля больше похожи на эффектные жесты, предназначенные для поднятия боевого духа собственного населения и привлечения внимания. Жесткий антиизраильский нарратив хуситов сформировался давно. Если посмотреть их видеоролики, снятые еще несколько лет назад после разгрома саудовских колонн, то можно услышать, как простые бойцы с жаром заявляют о том, что они воюют не с Саудовской Аравией, а с Америкой и Израилем, которые якобы стоят за спиной королевства. Так что нынешние действия и заявления руководства "Ансар Алла" вполне вписываются в нарисованную его пропагандистами картину мира. При этом обстрелы Израиля с территории Йемена не носят массированного характера и вряд ли достигнут цели с учетом достаточно плотной и, судя по всему, работоспособной системы противоракетной обороны.

Обстановка в регионе меняется очень быстро - возможны любые повороты и, что хуже, непросчитываемые из Москвы неожиданности. Однако пока все потенциальные защитники палестинцев предпочитают лавировать, уклоняясь от участия в ненужном и невыгодном конфликте, полагаясь на демонстрации силы и тщательно дозируя ее применение - как стало модно говорить, используют разные "оттенки насилия". В этой связи очень ощутимо отчаяние людей в Газе, которые понимают, что за них никто не вступится, и с нескрываемой горечью говорят, что их бросили на произвол судьбы - между молотом и наковальней. И пока что самым оптимистичным выглядит сценарий, при котором повторится 1982 год, - многомесячная осада Газы, как когда-то Западного Бейрута, с последующим вмешательством посредников и эвакуацией боевиков ХАМАС в Йемен или даже Иран в обмен на освобождение израильских заложников.