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Спортсмены Кыргызстана получили награды в виде денег и жилья

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке Федерация борьбы Кыргызстана отметила достижения спортсменов, которые выиграли крупные международные соревнования в этом году. Об этом сообщает пресс-служба федерации. По ее данным, в ходе церемонии был показан фильм, рассказывающий о развитии греко-римской, вольной и женской борьбы, а также о роли тренеров, спортсменов, судей и врачей в развитии борьбы в стране.

Кыргызстанским борцам, победившим на международных турнирах, было вручено общей суммой 17 миллионов сомов в качестве награды. Также на мероприятии были удостоены особой чести тренеры и врачи, которые усердно работали с борцами.

Президент Федерации борьбы Мелис Турганбаев поздравил спортсменов с их яркими победами и выразил благодарность за то, что они делают для защиты чести страны на мировой арене. Он также пожелал им успеха на предстоящих Олимпийских играх.

Сами спортсмены, такие как Айсулуу Тыныбекова, Жоламан Шаршенбеков и Эрназар Акматалиев, выразили благодарность Федерации и её президенту за поддержку и признали важность ценности и поддержки своего труда.

Общественный деятель и меценат Аскар Салымбеков выразил благодарность спортсменам и уверенность в их будущих успехах. Он также вручил награды и подарил сертификат на однокомнатную квартиру борцу вольного стиля Алибеку Осмонову.


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URL: https://www.vb.kg/433290
Теги:
спорт, Кыргызстан, жилье, денежное вознаграждение
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