Минюст отозвал лицензию у председателя Адвокатуры КР

Министерство юстиции Кыргызстана отозвало лицензию адвоката и председателя Адвокатуры Кыргызской Республики Райымкулова Билима Сардалбековича из-за нарушения требований о наличии высшего юридического образования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, решение было принято в соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности". Диплом, удостоверяющий квалификацию "юрист" по специальности "Правоведение" и ранее присвоенный Б.С. Райымкулову, был аннулирован по решению Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына. Такое решение было принято Министерством юстиции на основе решения Административной комиссии и пункта 4 части 4 статьи 22 Закона Кыргызской Республики "Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности" из-за нарушения адвокатом норм законодательства.