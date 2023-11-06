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Минюст отозвал лицензию у председателя Адвокатуры КР

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- Бермет Таалайбекова
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Министерство юстиции Кыргызстана отозвало лицензию адвоката и председателя Адвокатуры Кыргызской Республики Райымкулова Билима Сардалбековича из-за нарушения требований о наличии высшего юридического образования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, решение было принято в соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности". Диплом, удостоверяющий квалификацию "юрист" по специальности "Правоведение" и ранее присвоенный Б.С. Райымкулову, был аннулирован по решению Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына. Такое решение было принято Министерством юстиции на основе решения Административной комиссии и пункта 4 части 4 статьи 22 Закона Кыргызской Республики "Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности" из-за нарушения адвокатом норм законодательства.


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URL: https://www.vb.kg/433291
Теги:
Министерство юстиции, образование, Кыргызстан, адвокат
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