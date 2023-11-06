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Новые правила для импорта авто: что нужно знать предпринимателям

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- Бермет Таалайбекова
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Государственная таможенная служба провела встречу с представителями бизнеса, занимающегося импортом автотранспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, эта встреча была организована в связи с активными дискуссиями и распространением информации о внесенных изменениях в условиях уплаты утилизационного сбора в Российской Федерации, а также условиях таможенного декларирования при импорте автотранспортных средств. Согласно информации, предоставленной ГТС, с 29 октября 2023 года начал действовать Постановление Правительства Российской Федерации, которое внесло изменения в уплату утилизационного сбора на автотранспортные средства, ввозимые физическими лицами для личного пользования на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Эти изменения зависят от обстоятельств ввоза. ГТС также предоставила информацию о процедуре декларирования транспортных средств с учетом единого таможенного тарифа (далее - ЕТТ) и единых ставок (совокупный таможенный платеж) с учетом внесенных изменений. Важно отметить, что ставки ЕТТ различаются при декларировании с использованием декларации на товары (ДТ) и единых ставок при декларировании по таможенному приходному ордеру (ТПО). ГТС также уточнила, что условия таможенного декларирования автотранспортных средств остались неизменными. Кроме того, было сообщено, что в настоящее время проводится усиленный контроль над таможенной стоимостью товаров, включая автотранспортные средства, ввозимые из третьих стран.


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URL: https://www.vb.kg/433292
Теги:
ГТС, Россия, Кыргызстан, автомобили, предприниматель
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