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Есть шанс уладить спорные вопросы. Гороскоп с 6 по 12 ноября

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Начало недели созидательно. Время вдохновения и творческих успехов. Есть шанс уладить спорные вопросы, исправить допущенные ранее ошибки, придать импульс личным отношениям, прийти к важным соглашениям в делах. Постарайтесь не откладывать обсуждение важных вопросов, инвестиции и коммерческие сделки на последние дни недели.

Овен – финансы и карьера окажутся в центре вашего внимания. Существуют риски растрат и потерь, если вы решитесь на рискованные и азартные начинания. Необдуманные покупки также существенно облегчат казну. Альтернативой погоне за лёгкими деньгами станет путь карьерного развития, требующий большей ответственности и усилий. Обретая новые знания, решая задачи, которые казались непосильными, вы создадите новые, надёжные источники доходов. Удачно решатся вопросы с документами.

Телец – многое в словах и поступках людей из вашего окружения будет вас возмущать, но не спешите вступать в споры. Вы можете испортить отношения. Предложения деловых партнёров, друзей и домочадцев будут резко выделяться из привычного потока информации, что и вызовет недоумение, но стоит глубже вникнуть в суть идеи. Уловив возможности, которые стоят за этими идеями, вы окажетесь в плюсе. Могут состояться незапланированные поездки, участие в интересных мероприятиях и рандеву.

Близнецы – подходите с умом к переменам в работе. Продуманные шаги позволят сменить место работы, либо более эффективно использовать возможности в имеющейся работе или бизнесе, что позволит увеличить доходы. Резкость в действиях может многое усложнить. В порыве эмоций можно потерять работу, либо допустить существенные просчёты, которые способны привести к травмам. Неосмотрительность станет виной ухудшения здоровья.

Рак – перемены в кругу вашего общения пойдут на пользу. Вы освободитесь от резких споров, в любой момент грозящих перейти в конфликты и уделите больше внимания дорогим сердцу людям, а также деловым партнёрам, которые поддержат ваши идеи. Благодаря созидательному общению изменится настроение, а вместе с ним и дела начнут спориться. Появятся дополнительные источники доходов, пополнится казна. В конце недели воздержитесь от споров с руководством.

Лев – противостояние с руководством и домочадцами станет пустой тратой времени и нервов. Перестаньте сотрясать воздух впустую и займитесь решением насущных вопросов дома, а также приведите в порядок финансы. Новогодние праздники не за горами, а потому уже сейчас важно пополнить казну. Удастся кое-что отремонтировать в доме, выбрать наряды к новогодним корпоративам, обновить интерьер. Покупки желательно совершить до пятницы.

Дева – неожиданные приглашения, могут спутать все планы. Хорошо подумайте, прежде чем срываться в незапланированные поездки. В спешке можно попасть в происшествие, учитывая погодные условия. Воздержитесь от экстремальных развлечений. Прислушайтесь к своей интуиции при выборе предложений, и вас ожидает успех в делах, учёбе. Мудрое решение убережёт от просчётов и подтолкнёт к участию в интересных проектах. Пора внести новое в семейный досуг и амурные отношения.

Весы – увлёкшись идей мгновенно разбогатеть ща счёт лёгких доходов, вы рискуете уйти в глубокий минус. Овладевший азарт может привести к просчётам и убыткам, токая вас в руки мошенников. В то же время вы сможете пополнить казну благодаря эффективному использованию возможностей на работе. Возможно получение и дополнительной работы, условия которой важно тщательно обговорить и зафиксировать в самом начале. Удачны продуманные покупки. Возможно получение приятного сюрприза от тайного поклонника.

Скорпион – резкость с которой вы преподнесёте факты вряд ли устроит собеседников и по итогом вашего выступления может разразиться скандал. Это касается и личных, и деловых отношений. Вам также предстоит проявить чудеса дипломатии в ответ на выпады в ваш адрес. Справившись с эмоциональным натиском и сменив тему общения, вы проведёте увлекательно время во время досуга, а также будете готовы принять участие в перспективных деловых проектах.

Стрелец – вопреки слухам, интригам, продолжайте работу, претворяйте в жизнь свои мечты. Принимая близко к сердцу дошедшие до вас слухи, вы можете принять поспешное решение, которое станет угрозой вашей работе и здоровью. Восстановив душевное равновесие, вы найдёте оригинальное решение проблемы и пополните казну. Поддержку окажут влиятельные люди и друзья, в том числе и при оформлении различных документов, а потому не стесняйтесь обращаться за помощью.

Козерог – не все люди одинаковые, а потому столкнувшись с грубостью и непринятием ваших идей, не опускайте рук. Переключив внимание на людей, разделяющих с вами взгляды, вы обретёте второе дыхание. Появится время и желание для романтических встреч и поездок. Возникнут идеи, которые лягут в основу нового сотрудничества, и вы дадите старт перспективным проектам. В завершении недели позвольте себе отдохнуть, освободив себя от рутинных забот.

Водолей – доказать что-либо руководству или влиятельным людям будет сложно, а потому не вступайте в споры. Вы легко можете себе нажить врагов. Сосредоточьтесь на новых планах, которые способны увеличить поток финансовых поступлений. Вы благополучно реализуете эти планы и, благодаря полученным доходам, направитесь за покупками. Сделанные приобретения, в том числе и подарков, вдохновят вас на новые свершения.

Рыбы – полученные известия выбьют из колеи и, не разобравшись что к чему, вы можете ринуться в опасные для вас приключения. Возможно предстоит пересмотреть свои планы, а для этого важно привести эмоциональное состояние в порядок и подумать. Родившиеся у вас идеи помогут достичь новых высот в карьере и бизнесе. Вкус успеха побудит вас на романтические поступки, что приятно оживит личную жизнь. Возможны дальние поездки.

Астролог Андрей Рязанцев


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URL: https://www.vb.kg/433297
Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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