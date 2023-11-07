Россия, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан могут заключить договор по газу

К середине 2024 года Россия, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан планируют определиться с обязательствами в области сотрудничества по поставкам и транзиту газа на 15 лет, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер. Компания выразила готовность задействовать и другие системы газопроводов этих стран, сообщает gazeta.uz.

Россия, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан планируют определиться с обязательствами в области сотрудничества по поставкам и транзиту газа к середине 2024 года. Об этом на Петербургском международном газовом форуме заявил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

"Горизонт нашего сотрудничества мы определили с нашими коллегами из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана - 15 лет… И те встречи, переговоры, которые уже состоялись или ещё состоятся на площадке нашего нынешнего форума, они направлены на то, чтобы в текущий период времени подписать меморандумы с целью, чтобы к середине 2024 года подвести юридически обязывающую договорную базу сотрудничества с Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном на 15 лет", - сказал он.

По словам Миллера, "Газпром" расширяет спектр сотрудничества с Узбекистаном, Казахстаном, Кыргызстаном во всех возможных сферах, включая нефтяную отрасль и газопереработку.

"Газпром" готов кроме системы Средняя Азия - Центр (САЦ) задействовать и другие системы газопроводов Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, а также новые маршруты, как для поставок газа в эти страны, так и для транзита.

Он напомнил о начале поставок газа из России в Узбекистан по реверсу САЦ, отметив, что "речь идёт о дальнейшем расширении поставок российского газа, расширении газотранспортных мощностей на территории Казахстана по системе газопроводов САЦ".

"Однако я хотел бы отметить, что это касается не только транзитных мощностей - о транзитных мощностях мы говорим и с нашими узбекскими партнёрами тоже, это касается и непосредственно поставок российского газа потребителям в этих странах", - подчеркнул Миллер.

"Прозвучал ряд тем, которые как для России, так и Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана являются актуальными - это газификация. И мы сейчас задаёмся вопросом, чтобы могли бы в рамках газификации в этих странах работать совместно. Эти возможности, которые у нас уже есть в Кыргызстане с 2014 года, - это понимание дополнительных объёмов поставок в Узбекистан, но мы и с Казахстаном имеем очень протяжённую границу. И система САЦ это только один из газотранспортных коридоров. Есть ещё газопровод Бухара-Урал, который выходит также на территории Узбекистана", - указал глава "Газпрома".

Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов заявил, что страна заинтересована в развитии долгосрочного сотрудничества с Россией по поставкам газа. Он уточнил, что узбекская сторона начинает работу с "Газпромом" и специалистами из Казахстана по дальнейшему газовому сотрудничеству.

"За два с половиной месяца, за короткий срок было огромная работа проделана, но, чтобы дальше наращивать поставки, нам ещё больше нужно работать. Поэтому в данном направлении мы нацелены на долгосрочное сотрудничество", - добавил Мирзамахмудов.

С 7 октября Узбекистан начал импортировать газ из России через территорию Казахстана для покрытия части дефицита голубого топлива в республике в осенне-зимний период. Контракт на закупку газа заключён на два года, объем закупок составит 9 миллионов кубометров в сутки - около 2,8 миллиарда кубометров в год.