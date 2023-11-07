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Казахстан выделит $1 млн на гуманитарную помощь палестинцам

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- Светлана Лаптева
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о выделении 1 млн долларов на гуманитарную помощь палестинскому народу. Он напомнил, что Казахстан выступает за разрешение конфликтов через мирные переговоры, передает gazeta.uz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о выделении 1 млн долларов на гуманитарную помощь палестинскому народу. Он напомнил, что Казахстан выступает за разрешение конфликтов через мирные переговоры.

Власти Казахстана направят 1 млн долларов на гуманитарную помощь палестинскому народу. Об этом заявил на саммите Организации тюркских государств президент, проходящем в Астане 3 ноября, страны Касым-Жомарт Токаев.

"Сейчас вокруг нас складывается сложная ситуация. На севере продолжается конфликт между Россией и Украиной, на Ближнем Востоке - между Израилем и Палестиной. Сохраняется нестабильность в Афганистане. На Западе обостряется проблема нелегальной миграции. Сегодня жертвами противостояния становятся мирные жители сектора Газа, особенно дети и пожилые люди. Главная задача - обеспечение их безопасности. В этой связи я принял решение о предоставлении гуманитарной помощи палестинскому народу в размере 1 миллиона долларов", - сказал глава Казахстана.

Он добавил, что "решение насущных проблем, которые не решались десятилетиями, путём насилия и террористических актов абсолютно неприемлемо".

"Казахстан решительно осуждает такие методы. Обострение ситуации может привести к серьёзным последствиям. В этой связи мы призываем разрешать любые конфликты исключительно путём мирных переговоров и дипломатического диалога… Важно неукоснительно исполнять резолюции Совета Безопасности ООН и соблюдать нормы международного права", - отметил Токаев.

Ранее о выделении помощи палестинским беженцам в размере 1,5 млн долларов объявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Глава страны также призвал к прекращению огня в палестино-израильском конфликте и выступил за применение принципа "два государства для двух народов".

Власти Казахстана направят 1 млн долларов на гуманитарную помощь палестинскому народу. Об этом заявил на саммите Организации тюркских государств президент, проходящем в Астане 3 ноября, страны Касым-Жомарт Токаев.

"Сейчас вокруг нас складывается сложная ситуация. На севере продолжается конфликт между Россией и Украиной, на Ближнем Востоке - между Израилем и Палестиной. Сохраняется нестабильность в Афганистане. На Западе обостряется проблема нелегальной миграции. Сегодня жертвами противостояния становятся мирные жители сектора Газа, особенно дети и пожилые люди. Главная задача - обеспечение их безопасности. В этой связи я принял решение о предоставлении гуманитарной помощи палестинскому народу в размере 1 миллиона долларов", - сказал глава Казахстана.

Он добавил, что "решение насущных проблем, которые не решались десятилетиями, путём насилия и террористических актов абсолютно неприемлемо".

"Казахстан решительно осуждает такие методы. Обострение ситуации может привести к серьёзным последствиям. В этой связи мы призываем разрешать любые конфликты исключительно путём мирных переговоров и дипломатического диалога… Важно неукоснительно исполнять резолюции Совета Безопасности ООН и соблюдать нормы международного права", - отметил Токаев.

Ранее о выделении помощи палестинским беженцам в размере 1,5 млн долларов объявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Глава страны также призвал к прекращению огня в палестино-израильском конфликте и выступил за применение принципа "два государства для двух народов".


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URL: https://www.vb.kg/433301
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