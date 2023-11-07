ГУОБДД: За неделю на территории КР выявлено 18 711 нарушений ПДД

С 30 октября по 5 ноября 2023 года ГУОБДД МВД КР было выявлено 18 711 нарушение правил дорожного движения.Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

из них:

- 262 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;

- 264 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;

- 42 незаконное затемнение стекол автомобиля;

- 922 за нарушения ПДД с участием пешеходов;

- 2781 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;

-4 случаев Автохулиганство;

- 3955 случая превышения скоростного режима;

- 3 факта управления ТС с подложными ГРНЗ;

- кроме того, 733 факта нарушения других правил дорожного движения:

-1541 автомобиля за нарушение правил дорожного движения были водворены на штрафную стоянку.

ГУОБДД МВД КР призывает водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения.