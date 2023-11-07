Погода
$ 89.35 - 89.72
€ 95.20 - 96.20

ГУОБДД: За неделю на территории КР выявлено 18 711 нарушений ПДД

59  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 30 октября по 5 ноября 2023 года ГУОБДД МВД КР было выявлено 18 711 нарушение правил дорожного движения.Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

из них:

- 262 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;

- 264 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;

- 42 незаконное затемнение стекол автомобиля;

- 922 за нарушения ПДД с участием пешеходов;

- 2781 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;

-4 случаев Автохулиганство;

- 3955 случая превышения скоростного режима;

- 3 факта управления ТС с подложными ГРНЗ;

- кроме того, 733 факта нарушения других правил дорожного движения:

-1541 автомобиля за нарушение правил дорожного движения были водворены на штрафную стоянку.

ГУОБДД МВД КР призывает водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433305
Теги:
Кыргызстан, ГУОБДД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  