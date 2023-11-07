ГУОБДД: За неделю на территории КР выявлено 18 711 нарушений ПДД

С 30 октября по 5 ноября 2023 года ГУОБДД МВД КР было выявлено 18 711 нарушение правил дорожного движения.Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.
из них:
- 262 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;
- 264 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;
- 42 незаконное затемнение стекол автомобиля;
- 922 за нарушения ПДД с участием пешеходов;
- 2781 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;
-4 случаев Автохулиганство;
- 3955 случая превышения скоростного режима;
- 3 факта управления ТС с подложными ГРНЗ;
- кроме того, 733 факта нарушения других правил дорожного движения:
-1541 автомобиля за нарушение правил дорожного движения были водворены на штрафную стоянку.
ГУОБДД МВД КР призывает водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения.