Замирбек Базарбеков поручил судьям строго следовать букве закона

В Доме правосудия в городе Джалал-Абад председатель Верховного суда Кыргызской Республики Замирбек Базарбеков провел совещание с председателями и судьями местных судов Джалал-Абадской области. В мероприятии также приняли участие заместитель председателя Верховного суда Шералы Камчыбекова и судья судебной коллегии по уголовным делам и делам о проступках Верховного суда Сулайманкул Атакулов. Об этом сообщает пресс-служба ВС КР.

В своей речи Замирбек Базарбеков остановился на необходимости строгого соблюдения требований и норм закона, уделил особое внимание вопросу недопущения коррупционных проявлений и искоренения процессуальных нарушений со стороны судей. Также обратил внимание участников совещания на то, что работа по самоочщению судебной системы будет продолжена. Председатель поручил вести постоянную работу над повышением качества отправления правосудия, укрепления взаимодействия с органами местного самоуправления. Он подчеркнул, что Глава государства уделяет большое внимание судебной системе в целом: строятся здания для судов и служебное жильё для сотрудников, поднята заработная плата.

В ходе совещания было озвучено, что судья Джалал-Абадского городского суда Бакыт Сарыбаев написал заявление о сложении полномочий в Совете судей Кыргызской Республики.

Резюмируя совещание, председатель Верховного суда поздравил всех участников с праздничными Днями истории и памяти предков, пожелал успехов в работе и поручил разъяснить указанные вопросы и довести до сведения каждого судьи и работника аппарата судов поднятые на совещании проблемы.