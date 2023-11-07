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На Иссык-Куле милиция продолжает бороться с браконьерством

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На акватории озера Иссык-Куль проходят рейдовые мероприятия по борьбе с браконьерством в период нереста рыб. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, рейдовые мероприятия по охране рыбных запасов проводятся совместно с представителями межрегионального управления министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора по Иссык-Кульской и Нарынской областям, УМЧС по Иссык-Кульской области, а также других заинтересованных государственных органов.

На всех прибрежных участках озера, где незаконным уловом рыбы занимаются браконьеры, выставлены милицейские посты, организован патруль мобильных групп милиции. В соответствии с установленным графиком на озере проводятся очистительные работы от браконьерских рыболовных сетей. В результате принятых мер, с начала рейдовых мероприятий со дна озера Иссык-Куль было очищено свыше 90 браконьерских рыболовных сетей.

В период с 3 по 4 ноября сотрудниками туристическо-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области были задержаны трое граждан с незаконным уловом рыбы. У задержанных браконьеров были изъяты 115 штук различных видов рыбы, 2 моторные лодки и 7 штук синтетических рыболовных сетей.

По всем выявленным фактам начаты досудебные производства.

УВД Иссык-Кульской области просит граждан бережно относиться к окружающей среде, внося вклад в формирование экологической культуры региона.


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URL: https://www.vb.kg/433309
Теги:
Иссык-Кульская область, рейд, рыбное хозяйство, браконьерство, милиция
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