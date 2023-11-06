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КРСУ повышает конкурентоспособность на рынке образования

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И.о. ректора Кыргызско-Российского Славянского университета Денис Фомин-Нилов и представители ОсОО "Альянс Алтын". Стороны планируют подписать соглашение о сотрудничестве. Компания станет первым крупным индустриальным партнером КРСУ, которое даст импульс в развитии прикладных научных исследований университета. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Как отмечается, планируется создание рабочей группы по взаимодействию между КРСУ и ОсОО "Альянс Алтын". Группа займется подготовкой дорожной карты по широкому спектру направлений взаимодействия - развитию научных проектов в сфере горнорудной отрасли, поддержке стратегии развитии Таласской области, переподготовке учителей средних школ Таласской области, работе в сфере гидроэнергетики и возобновляемых ресурсов. Ряд инновационных решений КРСУ, созданных на практической базе "Джеруя", уже готовы к реализации. Среди них – производство строительных материалов из сухих отходов золотодобычи.

"Современный университет предполагает не только передачу знаний студентам, но и включает в себя научные исследования, разработку новых идей и технологий. Самое важное в этом – претворить исследования в жизнь, для этого нам и необходимы индустриальные партнеры. Уверен, что в партнерстве с "Альянс Алтын" мы добьемся больших результатов, которые приблизят университет к статусу интеллектуальной корпорации. Это, в свою очередь, повысит конкурентоспособность КРСУ на рынке образования", - подчеркнул Денис Фомин-Нилов.

Напомним, "Альянс Алтын" осуществляет разработку золоторудного месторождения "Джеруй" и ведет геологоразведочные работы по золоту на Джеруйской площади.


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URL: https://www.vb.kg/433310
Теги:
образование, Россия, Кыргызстан, КРСУ, кыргызско-российское сотрудничество
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