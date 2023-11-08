Ли Юнцюань: Саммиты "Китай-ЦА" и "ЦА-США" кардинально отличаются по целям

Об этом заявил в интервью vb.kg Ли Юнцюань, директор Всекитайской ассоциации по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии, на встрече сотрудников Интеллектуального центра "Тайхэ" с представителями СМИ Евразии в Пекине.

"Первый саммит "Китай – Центральная Азия" в Сиане и саммит в Нью-Йорке "Центральная Азия – США" кардинально отличаются по своим целям и задачам. Для Китая прежде всего важны стабильность и безопасность в Центральной Азии. Основой же безопасности является развитие, а безопасность – условием развития. Для большинства стран Азии развитие – это самый высокий уровень безопасности, а также "общий ключ" к решению проблем региональной безопасности. В настоящее время наш мир переживает беспрецедентное историческое реформирование, и мир, развитие, сотрудничество, эпоха взаимовыигрышей уже не могут быть остановлены", - считает Ли Юнцюань.

По словам господина Ли, для России стабильное развитие в этом регионе также важно, как и для Китая, поскольку – это ее южные границы. "У Китая и России общие интересы в Центральной Азии. Именно их сотрудничество поддерживает стабильность и развитие в регионе. Такой подход закреплен и в российско-китайских договоренностях на высшем уровне. Так, в совместном заявлении по итогам мартовского визита этого года председателя КНР Си Цзиньпина в Россию подчеркнуто: "стороны готовы укреплять взаимную координацию по поддержке стран Центральной Азии в обеспечении их суверенитета и национального развития, не приемлют попытки импорта "цветных революций" и внешнего вмешательства в дела региона".

Запад же развитие стран региона и его безопасность, как отмечалось на встрече, заботит меньше всего. Ему нужен новый стратегический подход "к сердцу Евразийского континента", чтобы иметь большее влияние на него, нежели Пекин и Москва. С этой целью западные СМИ – а они большие "мастера" стряпать фейковую информацию - искажают реальную картину, происходящих в ЦА перемен к лучшему. Как полагают эксперты, не случайно высокопоставленные чиновники Госдепа и Конгресса США зачастили в последнее время в Центральную Азию.

"Ранее Китай больше ориентировался на сотрудничество с государствами ЦА на двустороннем уровне и работал с каждой страной в отдельности либо на многосторонних площадках, например, в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Рост интереса США к Центральной Азии и учреждение диалоговой площадки "С5+1" (ЦА+США) подтолкнули Пекин к созданию своего формата взаимодействия со странами региона – "C+C5" (Китай+ЦА). Новый механизм сотрудничества между КНР и странами Центральной Азии был создан по итогам саммита в Сиане в формате Китай+5 и уникален тем, что регион Центральной Азии выступает в нем как единый, без разделения на пять государств", - пояснил Ли Юнцюань.

Теперь главы государств Центральной Азии и председатель КНР могут совместно обсуждать перспективы дальнейших отношений, насущные региональные проблемы и сверять позиции по актуальным вопросам глобальной повестки. И фундамент у нового механизма, по мнению сотрудников Интеллектуального центра "Тайхэ", довольно прочный. Тем более, если учесть, что все страны ЦА практически сразу присоединились к инициативе "Один пояс – один путь".

"В 2013 году во время турне по Центральной Азии председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу о совместном создании Экономического пояса Шелкового пути. По мере того, как инициатива "Один пояс - один путь" непрерывно продвигается вперед, большинство стран Центральной Азии, не имеющих выхода к морю, не только вышли к сопряженным китайским портам, но и увеличили степень участия в мировом разделении труда. Улучшение инфраструктуры в регионе, обеспечение благосостояния населения – все это играет важную роль. "Эти стороны отражают то, что инициированные Китаем международные отношения нового типа носят характер сотрудничества и взаимовыигрыша, а не игры с нулевой суммой, не говоря уже о том, что если вы сильнее, а я слабее, вы получите больше, а я - меньше", - пояснил Ли Юнцюань.

Как он отметил, несмотря на то, что страны ЦА не имеют выхода к морю, однако благодаря осуществлению разных проектов в рамках "Пояса и пути" они превратили свой минус в плюс. Страны стали "мостом", "коридором" между Китаем и Востоком, между Китаем и Европой. "Это имеет огромное стратегическое значение для региона, - сказал господин Ли. – Проектов много и нельзя, конечно, сказать, что все они продвигаются успешно, есть и проблемы. Но в целом инициатива устраивает всех. Китай выстраивает прочные отношения со всеми, потому что только так можно устоять в быстро меняющемся мире.

Ли Юнцюань на встрече с журналистами еще раз призвал отказаться от мысли, что "Один пояс - один путь" имеет какую-либо политическую подоплеку. По его словам, ОПОП строится на базовых принципах - совместного обсуждения, совместного строительства, совместного пользования и народной дипломатии. Инициатива "Один пояс - один путь" - это не соло КНР, а симфония всех стран-участниц.

Что было подтверждено на Третьем саммите по международному сотрудничеству в рамках "Одного пояса – одного пути", прошедшем в октябре в Пекине и посвященном 10-летию инициативы. Все его участники, с кем довелось побеседовать корреспонденту агентства "Вечерний Бишкек", отмечали, что она выгодна всем, кто принимает в ней участие.

На вопрос "Вечернего Бишкека" о том, почему затягиваются сроки начала строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, Ли Юнцюань ответил, что проект действительно рассматривается длительное время – более 20 лет. То одна сторона была не согласна с условиями, то другая. Наконец все пришли к мнению, что дорога нужна всем и региону в целом.

Сейчас, как известно, стоит главный вопрос – вопрос финансирования строительства. Но, насколько известно, активно ведутся переговоры по этому поводу. На недавнем саммите глав правительств стран-членов ШОС в Бишкеке президент Кыргызстана Садыр Жапаров акцентировал внимание на этом вопросе.

"Сегодняшние реалии диктуют необходимость эффективной реализации совместных инфраструктурных проектов по созданию новых международных маршрутов для автомобильных и железнодорожных перевозок. В этой связи реализация проекта строительства железной дороги Китай – Кыргызстан - Узбекистан должна стать значимым шагом к полноценному раскрытию транспортного потенциала региона Центральной Азии с выходом на мировые рынки", - отметил Садыр Жапаров.

"Я уверен, что эта дорога будет построена. Она станет флагманским проектом в строительстве "Пояса и пути", - заверил Ли Юнцюань.

Из досье vb.kg: Интеллектуальный центр "Тайхэ" основан в 2013 году в Пекине. Он является независимым некоммерческим аналитическим центром, миссия которого – содействие взаимопониманию между цивилизациями, глобальному миру и развитию. Институт предоставляет как профильный анализ и экспертные рекомендации для развития Китая, подкрепленные углубленными исследованиями, так и интеллектуальную поддержку для обменов между Китаем и другими странами.

За прошедшие десять лет Интеллектуальный центр "Тайхэ" выполнил заказы от ряда центральных и региональных министерств и ведомств КНР. Он поддерживает связи с более чем 60 посольствами зарубежных стран в КНР, наладил академическое сотрудничество с десятками известных организаций, аналитических центров и университетов в Китае и за рубежом. "Тайхэ" - учредитель Китайского государственного института инноваций и стратегии развития, член Сети исследований "Пояса и пути" и Международной коалиции зеленого развития "Пояса и пути".

С 2017 года Интеллектуальный центр "Тайхэ" проводит ежегодный форум цивилизаций "Тайхэ"(TCF), который превратился в важнейшую платформу для международных академических обменов и народной дипломатии.