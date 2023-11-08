Врач Бердибаева: Ранняя диагностика бесплодия дает шанс родить ребенка

Бесплодие у молодых женщин и мужчин является актуальной проблемой сегодняшнего дня. И очень важно как можно раньше установить его причину, сказала в интервью vb.kg врач лучевой терапии Кыргызского научного центра репродукции человека и Центра лучевой диагностики "ЮРФА" Бермет Бердибаева.

- К сожалению, молодые люди переносят свои репродуктивные планы на бог знает когда. Перенос деторождения – едва ли не одна из фундаментальных проблем роста бесплодия в современном обществе. Кто-то ближе к тридцати годам решает родить ребенка, кто-то считает, что только после сорока для детей найдутся время и возможности. Сначала, по мнению большинства, надо крепко встать на ноги. И появление будущих наследников в планы молодых не вписывается. А шансы на наступление беременности после 30 лет гораздо ниже, чем в более молодом возрасте.

Тем более, что женский организм – тонко настраиваемый инструмент, расстроить его могут и физиологические нарушения, и заболевания, перенесенные инфекции, гормональный дисбаланс в организме, различные стрессы и нагрузки. Но даже когда возникают проблемы со здоровьем, молодые женщины к врачам не торопятся, запускают болезни. У кого-то нет времени, у кого-то - денег на лечение, занимаются самолечением, чем еще больше усугубляют своё состояние. А когда все-таки решают родить ребенка, то выясняется, что из-за возраста или проблем со здоровьем беременность не наступает либо заканчивается выкидышами.

В структуре причин женского бесплодия значительное место занимают нарушения функции маточных труб. Маточные трубы – главный мост при встрече мужских и женских половых клеток. Проблемы с проходимостью на данном этапе могут возникнуть в результате перенесенных инфекций, в том числе передаваемых половым путем, либо в результате неинфекционных воспалительных процессов, например, таких, как эндометриоз.

То есть для диагностики причин бесплодия надо прежде всего пройти обследование на проходимость маточных труб?

- Да, сегодня существует современная методика диагностики - гистеросальпингография (ГСГ) маточных труб, которую мы также стали применять в нашей клинике. Это рентгенологическое исследование женщин по поводу бесплодия с применением контрастного вещества, которое вводится в полость матки и труб, а затем делаются снимки или бывает достаточно одного снимка, чтобы увидеть, есть или нет проходимость труб, оценить состояние женской репродуктивной системы. Это считается малой гинекологической операцией. Но процедура не доставляет пациентке выраженного дискомфорта.

Чаще всего ГСГ назначается женщинам, длительно страдающим от выкидышей или бесплодия не эндокринного происхождения, имеющим в прошлом воспалительные процессы в области малого таза, аборты и внематочные беременности. Также диагностика необходима при подозрении на нарушения анатомического строения матки и придатков, миому, спайки, полипы и другие патологии.

Если на снимке видно, что проходимость есть, то исследование завершается. Если проходимости нет, то мы дополнительно вводим контрастное вещество и делаем второй, контрольный снимок, чтобы поставить точный диагноз причины бесплодия.

Бермет Эркиновна, что можете сказать, исходя из своего многолетнего опыта работы, об эффективности этого метода?

- Как специалист заверяю, что это очень эффективная методика. Делают, конечно, еще и ультразвуковое исследование, но УЗИ не фиксирует состояние снимком, по которому мы точно можем определить состояние женской репродуктивной системы. Контрастное вещество долго не задерживается в организме, выводится через 5-7 минут. Оно не опасное, помимо гинекологии, применяется также в кардиологии, нефрологии и других сферах медицины.

Какие есть противопоказания?

- Да, противопоказания есть. Это - аллергия к контрастным веществам и йоду, сердечно-сосудистая недостаточность, тяжелые заболевания печени и почек, беременность, острые инфекции в виде гриппа, ангины, простуды, тромбофлебит и другие.

У ГСГ есть ограничения по возрасту?

- Мы направляем на это исследование всех женщин до 38 лет, у кого есть бесплодие. Конечно, по их желанию. При исследовании контрастным веществом там, где есть перегибчики или слипшиеся участки в трубах, это вещество как бы промывает их, и многие беременеют уже даже после рентген-исследования. Но сразу после обследования необходимо воздержаться от половой жизни или пользоваться презервативом, чтобы избежать внематочной беременности.