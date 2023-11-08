В КР отметят 100-летие образования Кара-Кыргызской автономной области

В 2024 году году в Кыргызстане будут отмечать 100-летие со дня образования Кара-Кыргызской автономной области. Об этом заявил президент Садыр Жапаров 7 ноября на праздновании 90-летия государственного общественного деятеля Абсамата Масалиева.

"Дорогие соотечественники, в следующем году мы будем отмечать 100-летие образования Кара-Кыргызской автономной области, ускорившей процесс объединения нашего народа в единую нацию.

Я подписал Указ "О праздновании 100-летия образования Кара-Кыргызской автономной области". Мы, следующие поколения, должны знать, что возрождение кыргызской государственности и ее создание было непростым".