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В КР отметят 100-летие образования Кара-Кыргызской автономной области

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В 2024 году году в Кыргызстане будут отмечать 100-летие со дня образования Кара-Кыргызской автономной области. Об этом заявил президент Садыр Жапаров 7 ноября на праздновании 90-летия государственного общественного деятеля Абсамата Масалиева.

"Дорогие соотечественники, в следующем году мы будем отмечать 100-летие образования Кара-Кыргызской автономной области, ускорившей процесс объединения нашего народа в единую нацию.

Я подписал Указ "О праздновании 100-летия образования Кара-Кыргызской автономной области". Мы, следующие поколения, должны знать, что возрождение кыргызской государственности и ее создание было непростым".


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URL: https://www.vb.kg/433321
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан, история
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