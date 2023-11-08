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Кыргызстанские спортсмены завоевали золото на международных соревнованиях

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- Назгуль Абдыразакова
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Члены национальной сборной Кыргызской Республики по вольной борьбе Алмазбек Сманбеков и Алибек Осмонов завоевали золотые медали на Международных соревнованиях, посвященных памяти Динмухамеда Кунаева, которые прошли в казахстанском городе Тараз. Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.

По ее данным, Алмаз Сманбеков, выступавший в весовой категории до 57 кг, занял первое место. А Алибек Осмонов в весовой категории до 70 кг завоевал золотую медаль, победив казахстанского борца в финальном поединке.


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URL: https://www.vb.kg/433322
Теги:
вольная борьба, золото, Казахстан, Кыргызстан
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