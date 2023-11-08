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Садыр Жапаров принял участие в праздновании 90-летия Абсамата Масалиева

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Президент Садыр Жапаров 7 ноября принял участие в торжественном мероприятии, приуроченном к празднованию 90-летия Героя Кыргызской Республики, выдающегося государственного и политического деятеля Абсамата Масалиева. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, глава государства ознакомился с выставкой "Жизнь, посвященная народу", которая рассказывает о деятельности одного из самых известных политиков страны.

Далее Садыр Жапаров посмотрел документальный фильм о деятельности Абсамата Масалиева и выступил с приветственной речью, в которой отметил существенный вклад выдающегося государственного деятеля, когда благодаря Абсамату Масалиеву даже в непростой период для страны наблюдался устойчивый рост во всех отраслях экономики.

Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что Абсамат Масалиев всегда думал о благополучии народа и заботился об их судьбе.

Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом.


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URL: https://www.vb.kg/433324
Теги:
президент, юбилей, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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