Садыр Жапаров принял участие в праздновании 90-летия Абсамата Масалиева

Президент Садыр Жапаров 7 ноября принял участие в торжественном мероприятии, приуроченном к празднованию 90-летия Героя Кыргызской Республики, выдающегося государственного и политического деятеля Абсамата Масалиева. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, глава государства ознакомился с выставкой "Жизнь, посвященная народу", которая рассказывает о деятельности одного из самых известных политиков страны.

Далее Садыр Жапаров посмотрел документальный фильм о деятельности Абсамата Масалиева и выступил с приветственной речью, в которой отметил существенный вклад выдающегося государственного деятеля, когда благодаря Абсамату Масалиеву даже в непростой период для страны наблюдался устойчивый рост во всех отраслях экономики.

Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что Абсамат Масалиев всегда думал о благополучии народа и заботился об их судьбе.

Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом.