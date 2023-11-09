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За звание лучшего учителя русского языка поборолись студенты из стран СНГ

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Определены лауреаты и победители "Конкурса педагогического мастерства для российских и иностранных студентов – будущих учителей русского языка за рубежом", организованного Центром международного сотрудничества Минпросвещения России. Звания лучших были удостоены 15 молодых педагогов, чьи таланты и профессионализм высоко оценили члены экспертного жюри. Все они были приглашены на торжественную церемонию награждения, которая состоялась 3 ноября в Международной школе "Интердом" им. Е. Д. Стасовой.

Ключевая задача конкурса – сформировать у будущих педагогов-русистов понимание того, как важно сохранять и продвигать русский язык в качестве важнейшего инструмента культурного и научного взаимодействия между странами. Проект также призван повысить качество подготовки педагогических кадров для преподавания русского языка за рубежом, в том числе за счет обмена опытом. "Русский язык и предметы на русском языке преподаются сегодня более чем в 27 тысячах школ, университетов, дошкольных учреждений и образовательных центров мира. Это сообщество педагогов и наставников, которых объединяет наш великий и могучий язык. В это профессиональное сообщество ежегодно вливаются новые кадры. Мы задались целью объединить ребят, познакомить их друг с другом, дать им возможность в дальнейшем обмениваться опытом и лучшими разработками", – прокомментировал организатор конкурса, руководитель Центра международного сотрудничества Минпросвещения России Сергей Малышев.

За победу в конкурсе боролись российские и иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах, а также будущие педагоги из стран СНГ и дальнего зарубежья. На финальном этапе им предстояло продемонстрировать свое мастерство в ходе открытых уроков с учениками "Интердома", где 48 детей из Средней Азии проходят краткосрочную образовательную программу, разработанную педагогами международной школы. По итогам занятий лауреатами конкурса стали 10 студентов, а 5 самых талантливых педагогов были признаны победителями. Ими стали:

• Флейшман Дарья - Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина

• Коломийченко Анна - Воронежский государственный педагогический университет

• Макарова Татьяна - Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева

• Кузнецова Есения - Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы Владимировна

• Апышева Зарина - Ошский государственный университет (Кыргызстан)

Победители, лауреаты, а также финалисты конкурса стали обладателями ценных призов, включая публикацию в электронном сборнике методических материалов и включение в кадровый резерв проекта "Российский учитель за рубежом".


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URL: https://www.vb.kg/433331
Теги:
русский язык, СНГ, учитель
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