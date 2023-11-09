ФАО помогает Ветеринарной службе КР улучшить лабораторный потенциал

ФАО помогает Ветеринарной службе Кыргызстана улучшить лабораторный потенциал и систему надзора за устойчивостью к противомикробным препаратам. Об этом сообщает пресс-служба ФАО.

Появление резистентности к противомикробным препаратам все более ограничивает возможные методы лечения медицины человека и ветеринарии. Актуальна эта проблема и для Кыргызстана. Чтобы ветеринарные лаборатории могли своевременно и эффективно определять чувствительность к противомикробным препаратам, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) организовала обучение сотрудников Центров ветеринарной диагностики и экспертизы Ветеринарной службы при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики.

Этот учебный курс был организован в рамках Плана действий ФАО по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам на 2021–2025 годы и при поддержке проекта ФАО "Снижение распространения устойчивости к противомикробным препаратам (УПП) в области продовольствия и сельского хозяйства". Данный проект реализуется с 2017 года в пяти странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и направлен на повышение безопасности пищевых продуктов и предотвращение распространения устойчивых к лекарствам микроорганизмов в пищевой промышленности и сельском хозяйстве. В недельном тренинге приняли участие специалисты Центров ветеринарной диагностики и экспертизы из городов Бишкек и Ош, а также ветеринарных лабораторий из Баткенской, Жалал-Абадской, Нарынской, Иссык-Кульской и Чуйской областей.

"Устойчивость к противомикробным препаратам или антимикробная резистентность – растущая глобальная проблема", – отметил международный советник по техническим вопросам и и.о. заместителя Представителя ФАО в Кыргызстане Куватбек Бапаев. "ФАО оказывает поддержку Министерству сельского хозяйства, в том числе информационную, в сдерживании распространения антимикробной резистентности в стране, помогает внедрять регулирующие механизмы, эффективные программы мониторинга по выявлению резистентных штаммов и соблюдению правил гигиены и санитарии в пищевой цепочке".

Масштабы проблемы

Как было отмечено на тренинге, антибиотики играют важнейшую роль в снижении уровня заболеваемости и смертности как среди людей, так и среди животных. Однако возникновение новых штаммов микроорганизмов, устойчивых к этим препаратам, со временем приводит к снижению их эффективности.

Эта тенденция вызывает обеспокоенность как у производителей, так и у пациентов, которых она затрагивает, поскольку определенная доля всех лекарственно устойчивых инфекций у людей связывается с источниками продовольственного или животного происхождения. Поэтому ключевой задачей для всех секторов животноводства и аквакультуры является сокращение нецелевого использования антибиотиков, например в профилактических целях или в качестве стимуляторов роста.

"Надлежащая практика животноводства, эффективная биобезопасность и вакцинация – являются важными компонентами профилактики инфекционных заболеваний", – отметил заместитель директора Ветеринарной службы при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики Алмаз Шаршенбеков. "Хорошее здоровье и благополучие животных снижают число инфекционных заболеваний и, соответственно, сводят к минимуму потребность в антибиотиках".

Зачем определять чувствительность к антибиотикам

Согласно международной практике до назначения антибактериального препарата ответственный ветеринар должен взять образец, например коровьего молока, и предоставить диагностический материал для тестирования на чувствительность к противомикробным препаратам. Ветеринар также должен проанализировать результаты лабораторного исследования и при необходимости внести в схему лечения соответствующие изменения.

В рамках теоретических занятий на тренинге были рассмотрены основные виды лабораторных исследований, а также представлены рекомендации по выбору оптимальных методов для конкретных задач. Участники также познакомились с современными подходами к анализу данных и интерпретации результатов.

Практические занятия включали подготовку образцов, посев эталонных штаммов и другие важные аспекты работы лаборатории. Участники получили возможность применить полученные знания по обнаружению и идентификации наиболее распространенных видов бактерий на практике, при помощи диско-диффузного метода, когда патогенные микроорганизмы засеваются в питательную среду, а сверху накладываются диски, пропитанные антибиотиками. Результат показывает, насколько тот или иной антибиотик способен справиться с данными бактериями.

"Для понимания причин возникновения и тенденций распространения резистентности к антибиотикам необходим мониторинг", – рассказала преподаватель тренинга, руководитель референс-центра по мониторингу остаточного количества антибиотиков в продовольственном сырье и пищевых продуктах НИИ Эпидемиологии (Россия) Нина Куликова. "Такой мониторинг должен включать непрерывный сбор информации о частоте выделения резистентных штаммов и позволяет осуществлять надзор за устойчивостью к антибиотикам".

Тренинг прошел успешно и получил положительные отзывы от участников. Он позволил повысить квалификацию специалистов Центров ветеринарной диагностики и экспертизы.

"Столько полезной, доходчивой, интересной информации. Несмотря на мой большой опыт работы, я почерпнула множество полезных приемов, многие моменты делая интуитивно стала понимать почему именно так правильно", – рассказала участница тренинга Назира Ахмедова.

Кыргызстан и ФАО наращивают совместные усилия в борьбе с антимикробной резистентность

В рамках тренинга также прошла торжественная церемония передачи Центрам ветеринарной диагностики и экспертизы в городах Бишкек и Ош современного оборудования, реагентов и расходных материалов для проведения исследований по определению чувствительности к противомикробным препаратам. Данное оборудование предназначено для проведения надзорных пилотных исследований по определению чувствительности к противомикробным препаратам большого количества микроорганизмов, выделенных из проб, собранных на животноводческих хозяйствах и птицефабриках.

Данные эпиднадзора за УПП вместе с результатами, полученными в ходе исследований "знания-отношения-практика" по использованию противомикробных препаратов в производственно-сбытовых цепочках животноводства, дадут информацию для будущих действий, которые должны быть приняты для управления рисками и обеспечения эффективных мер контроля и минимизации УПП.

ФАО помогает Ветеринарной службе Кыргызстана улучшить лабораторный потенциал и систему надзора за устойчивостью к противомикробным препаратам.