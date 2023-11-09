Погода
$ 89.35 - 89.72
€ 95.20 - 96.20

В Турции пройдет Международный конкурс пианистов тюркских государств

235  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Впервые в турецком городе Балыкэсир пройдет Международный конкурс пианистов Тюркских государств и Балыкэсирский фестиваль пианистов Zihnilatif. Заявки на участие принимаются с 1 сентября 2023 года. Об этом сообщают организаторы.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры и туризма Турецкой Республики. Основателем является ассоциация Zihnilatif. Так же большой вклад в организацию фестиваля внесли городской муниципалитет Балыкэсира, Университет Балыкэсира, Городской совет Балыкэсира, а также компания "Do-Re Müzik".

Ассоциация Zihnilatif была создана для поддержки и развития выдающихся и талантливых детей. За время своего существования реализовала множество мероприятий и проектов.

Несравненное жюри, которое состоит из Андрея Писарева, Герберта Шух, Мурата Адыгюзелзаде, Гульнары Азиз, Башара Джана Кыврак, Джема Бабаджан не только выступит с концертами, но и проведет множество мастер-классов для местных молодых музыкантов. Открытие и закрытие фестиваля проведет Культурный оркестр города Балыкэсир, под руководством Тарыка Тал и Артура Хойника.

Ожидается множество заявок от молодых пианистов Тюркских Государств. Фестиваль пройдет с 11 по 14 декабря 2023 года в культурном центре AVLU города Балыкэсир. Цель фестиваля состоит в том, чтобы молодые Тюркские пианисты попробовали свои силы в соревновании международного масштаба. А также укрепления их опыта для выступлений в концертных залах по всему миру.

Подробная информация о конкурсе и условия участия доступна на сайте: https://zihnilatifpiyanofestivali.com/


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433334
Теги:
музыка, Турция, фестиваль
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  