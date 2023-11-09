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В Бишкеке простились с народной артисткой КР Зинаидой Петренко

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- Назгуль Абдыразакова
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8 ноября в Бишкеке простились с народной артисткой Зинаидой Петренко. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По ее данным, в церемонии прощания приняли участие заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев, первый заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Тимурлан Ажымалиев, президент Союза театральных деятелей КР Жаныш Кулмамбетов, родственники, коллеги и поклонники.

На прощании вспоминали, что народная артистка пришла в Русский драматический театр в 1975 году, прослужила в русском театре почти 50 лет, гастролировала по всем регионам Кыргызстана и за рубежом. Также отметили ее вклад в развитие театрального искусства, успешную творческую карьеру и педагогическую деятельность.

Было сказано, что талантливая актриса до последних дней жизни работала прекрасной актрисой, режиссером и творческим наставником.

Справка: Зинаида Петренко родилась 7 февраля 1951 года.

Профессиональное образование получила в городе Уфа, Россия. Приехала в Кыргызстан из города Орск.

За вклад в театральное искусство была удостоена государственных наград - "Заслуженный артист КР" и "Народный артист КР".

Редакция vb.kg выражает соболезнования родным и близким Зинаиды Михайловны.


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URL: https://www.vb.kg/433342
Теги:
театр, похороны, Бишкек
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