Спасатели МЧС помогли спуститься пострадавшему туристу с пика Рацека

Пилоты МЧС совместно с группой спасателей из числа альпинистов ОсОО "Ак-Сай Трэвел" эвакуировали туриста из России, который получил травму при восхождении на пик "Рацека". Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, вертолет приземлился после того, как группа альпинистов помогла спустить пострадавшего на высоту 3900 метров над уровнем моря.

Сообщение о необходимости спасательной операции для гражданина Российской Федерации, Андрея Гадимова, 1982 года рождения, поступило 7 ноября 2023 года в 11:10 в ОсОО 'Ак-Сай Трэвел'. Он находился в ущелье Ала-Арча и получил травму ноги во время восхождения на пик 'Рацека', который находится на высоте 4300 метров над уровнем моря.

Руководство 'Ак-Сай Трэвел' направило официальный запрос в МЧС с просьбой организовать экстренную спасательную операцию, так как пострадавший нуждался в медицинской помощи.

После предоставления необходимой помощи и медицинского осмотра мужчина был госпитализирован в больницу.