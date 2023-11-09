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Спасатели МЧС помогли спуститься пострадавшему туристу с пика Рацека

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- Назгуль Абдыразакова
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Пилоты МЧС совместно с группой спасателей из числа альпинистов ОсОО "Ак-Сай Трэвел" эвакуировали туриста из России, который получил травму при восхождении на пик "Рацека". Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, вертолет приземлился после того, как группа альпинистов помогла спустить пострадавшего на высоту 3900 метров над уровнем моря.

Сообщение о необходимости спасательной операции для гражданина Российской Федерации, Андрея Гадимова, 1982 года рождения, поступило 7 ноября 2023 года в 11:10 в ОсОО 'Ак-Сай Трэвел'. Он находился в ущелье Ала-Арча и получил травму ноги во время восхождения на пик 'Рацека', который находится на высоте 4300 метров над уровнем моря.

Руководство 'Ак-Сай Трэвел' направило официальный запрос в МЧС с просьбой организовать экстренную спасательную операцию, так как пострадавший нуждался в медицинской помощи.

После предоставления необходимой помощи и медицинского осмотра мужчина был госпитализирован в больницу.


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URL: https://www.vb.kg/433343
Теги:
МЧС, Россия, спасатели, Кыргызстан, Помощь, турист
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