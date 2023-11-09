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В столичном ЦСМ № 6 открыли очередную госаптеку "Эл Аман"

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня 9 ноября, в ЦСМ №6 открылась еще одна государственная аптека- "'Эл Аман". Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, церемония открытия аптеки прошла с участием министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева, заместителя акима Октябрьской районной государственной администрации г. Бишкек Чинары Жаныкеевой и других высокопоставленных гостей.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев подчеркнул важность таких инициатив, говоря: Мы ежедневно открываем 2-3 государственные аптеки, и такими темпами мы сможем завершить открытие всех 46 запланированных государственных аптек до конца года. Мы также планируем расширить ассортимент лекарств с 800 торговых наименований до 2 тысяч. Государственные аптеки 'Эл Аман' приносят огромную пользу народу, обеспечивая доступность лекарственных средств по приемлемым ценам. Это важно не только для здоровья, но и для социальной справедливости. Благодаря сниженным ценам и широкому распространению таких аптек граждане смогут легче обеспечить себя необходимыми лекарствами, что способствует повышению качества медицинского обслуживания и общего уровня здоровья в стране.

Директор ЦСМ №6 Асель Тенизбаевна добавила: Инициатива Министерства здравоохранения по открытию государственных аптек получила широкую поддержку общества и продолжает развиваться. Это означает, что медицинская помощь становится более доступной для всех слоев населения, как в городе Бишкек, так и в регионах. Мы верим, что открытие таких аптек - это только начало, и мы планируем расширять ассортимент лекарств и количество государственных аптек, чтобы еще больше облегчить доступ граждан к необходимым медикаментам и продолжать улучшать систему здравоохранения в нашем регионе.

В аптеке представлены более 800 наименований лекарств, включенных в список жизненно важных медикаментов. Это означает, что граждане могут покупать необходимые лекарства по значительно низким ценам, чем в частных аптеках. Скидка на лекарства в государственной аптеке 'Эл Аман' составляет 10-15%, что значительно облегчит доступ к медикаментам для широкого круга населения.


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URL: https://www.vb.kg/433344
Теги:
Минздрав, ЦСМ, Бишкек, аптека
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