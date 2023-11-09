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Садыр Жапаров участвует в саммите ОЭС в Ташкенте

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Президент Садыр Жапаров сегодня, 9 ноября, прибыл в конгресс-центр город Ташкент для участия в 16-м Саммите глав государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, лидеров стран и глав делегаций, прибывших на мероприятие, приветствовал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

После завершения церемонии приветствия и совместного фотографирования главы делегаций перешли в зал заседаний.

В работе Саммита принимают участие президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Азербайджана - Ильхам Алиев, Ирана - Ибрахим Раиси, Кыргызстана - Садыр Жапаров, Таджикистана - Эмомали Рахмон, Туркменистана - Сердар Бердымухамедов, Турции - Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, Глава временного правительства Пакистана Анвар уль-Хак Какар и генеральный секретарь ОЭС Хусрав Нозири.


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URL: https://www.vb.kg/433348
Теги:
ОЭС, президент, Узбекистан, Садыр Жапаров
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