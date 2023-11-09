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Военнослужащий пограничной службы Баткенской области погиб на тренировках

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- Назгуль Абдыразакова
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8 ноября в результате нарушения техники безопасности при проведении спортивно- специальных мероприятий скончался военнослужащий контрактной службы пограничного отряда Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, в ходе проведения спортивно-специальных мероприятий прапорщик Ы. уулу С., 1996 г.р., получил тяжелую черепно-мозговую травму и был экстренно доставлен в реанимационное отделение Баткенской областной больницы. Несмотря на предпринятые реанимационные мероприятия по оказанию медицинской помощи, врачи констатировали смерть военнослужащего.

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза. По данному факту оповещены все соответствующие органы.


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URL: https://www.vb.kg/433350
Теги:
Баткенская область, погибшие, Погранслужба
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