Военнослужащий пограничной службы Баткенской области погиб на тренировках

8 ноября в результате нарушения техники безопасности при проведении спортивно- специальных мероприятий скончался военнослужащий контрактной службы пограничного отряда Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, в ходе проведения спортивно-специальных мероприятий прапорщик Ы. уулу С., 1996 г.р., получил тяжелую черепно-мозговую травму и был экстренно доставлен в реанимационное отделение Баткенской областной больницы. Несмотря на предпринятые реанимационные мероприятия по оказанию медицинской помощи, врачи констатировали смерть военнослужащего.

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза. По данному факту оповещены все соответствующие органы.