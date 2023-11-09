В Ташкенте повысят тарифы на горячее водо и теплоснабжение

В Ташкенте повысят тарифы на горячее водоснабжение и теплоснабжение, следует из решения столичного Кенгаша, сообщает nova24.uz.

Базовый тариф на теплоснабжение от Veolia Energy повысят на 67,3% - до 664 465 сумов за гигакалорию энергии. Новая цена 1 Гкал для юридических лиц составит 212 606 сумов. Это в 1,5 раза больше, чем действующий сейчас тариф.

Стоимость теплоснабжения для бюджетных учреждений увеличивается до 801 963 сумов за 1 Гкал (+59,7%). При этом тариф для населения останется без изменений - 91 960 сумов за Гкал.