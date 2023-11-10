Осенняя сессия Межпарламентской Ассамблеи СНГ пройдет в Бишкеке

16-17 ноября 2023 года в Бишкеке состоятся мероприятия осенней сессии Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша КР.

Главы парламентов стран Содружества в первый день работы сессии проведут заседание Совета МПА СНГ (место проведения: государственная резиденция "Ала-Арча").

В первой половине дня 16 ноября состоятся заседания Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ и постоянных комиссий МПА СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству и по социальной политике и правам человека (место проведения мероприятий: гостиница "Орион", бульвар Эркиндик, 21; начало: в 10.00).

Так же в этот день парламентарии стран Содружества примут участие в международной конференции, посвященной 85-летию Жогорку Кенеша Кыргызстана (место проведения: здание парламента, пр. Чуй, 205, начало: 15.00).

17 ноября состоится международная конференция в честь 95-летия со дня рождения Чингиза Айтматова с участием глав парламентских делегаций стран СНГ (место проведения: Кыргызский драматический театр им. Т. Абдымомунова, улица Токтоболота Абдумомунова, 222, начало 10.00)

В этот же день пройдет 56-е пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств (место проведения: Государственная резиденция "Ала-Арча", начало: 12:30).

Также планируется проведение кыргызко-казахского молодежного форума.

Аккредитация СМИ на мероприятия осенней сессии МПА СНГ проводится на сайте МПА СНГ до 10 ноября. https://iacis.ru/meropriyatiya/registratciya/54/12