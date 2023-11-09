Первая леди Кыргызстана Айгуль Жапарова посетила пострадавшую от семейного насилия Асель Ногойбаеву. Об этом она написала на своей странице в соцсети.

"Навестила Асель, которая была жестоко истерзана бывшим мужем. Вместе с общественностью я решительно осуждаю подобные действия! Наши женщины и девушки должны чувствовать себя в безопасности, где бы они ни находились. Несмотря на тяжелые испытания, Асель - смелая и яркая личность.

Огромное спасибо ей за подарок! Все будет хорошо!", - говорится в сообщении первой леди.

Напомним, 2 сентября в селе Селекция Чуйской области бывший супруг из-за ревности отрезал женщине нос и уши. В настоящее время он находится в СИЗО. Для самой же Асель требуется дорогостоящая операция. В Бишкеке проходят благотворительные акция по сбору денег и 7 декабря состоится очередной благотворительный ивент для пострадавшей женщины, на котором будет представлено мобильное приложение SOS для женщин, пострадавших от семейного насилия.