Погода
$ 89.34 - 89.72
€ 95.20 - 96.20

Открытие кардиолога из КР войдет в практику лечения при клапанном тромбозе

312  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Дамир Осмонов, член Европейской и Американской ассоциаций кардиологов, главный внештатный аритмолог Минздрава КР, принял участие в Парижской конференции на тему "Будущее биологии и биосимиляров, достижение медицины и фармакологии". В ней участвовали специалисты из 22 стран мира, совершившие открытия в 2023 году и не только в медицине, а также в биохимии, биофизике, в фармакологии и в клинических испытаниях. Все участники-спикеры представили свои открытия.

"На мой взгляд, многое из этих докладов будет внедрено в практику мирового здравоохранения и улучшения здоровья человечества, - сказал vb.kg Дамир Осмонов. - Предлогом встречи стало слияние эрудитов и искателей знаний, и это меня удивило, потому что мы чаще работаем только как узкопрофильные клиницисты и участвуем в таких же похожих собраниях и конференциях, которые касаются только сердца и тех методов, которыми мы пользуемся. Но мир такой огромный и, оказывается, вне нашей клинической практики есть еще очень много базовых клинических и доклинических, генных и биофизических, оказывающих влияние на организм и здоровье человека.

Все участники конференции были объединены одной целью, как улучшить здоровье человека. Были очень интересные доклады о том, как использовать нейтроны в качестве противоракового оружия. А также по генной терапии, по ферментам, которые используются для раннего обнаружения рака в грудной клетке, как улучшить походку при болезни Паркинсона с помощью специального устройства-киборга, по трансформации иммуносупрессивных опухолей с помощью некоторых ферментов, по обнаружению потенциальных ферментов-биомаркеров для диагностики рака молочной железы и другие.

На конференции прозвучало и моё открытие по тактике лечения с использованием тромболитической терапии при клапанном тромбозе с установкой фильтра-ловушки в сонной артерии. И мы с большой надеждой будем ждать, что в ближайшее время данная тактика войдет в показания и рекомендации для лечения пациентов с подобной проблемой. Мне было очень интересно в этом кругу искателей, которые сделали открытие каждый в своей области. Неважно, будут ли они за кулисами или играть главные свои роли, но однозначно они будут влиять на здоровье человечества. Их статьи уже опубликованы в солидных научных отраслевых журналах".

Как ранее сообщал vb.kg, Дамир Осмонов провел уникальную, первую в мире операцию по замене аортального клапана, где образовался тромб, и тем самым спас жизнь пациенту.

13 лет назад пациент доктора Осмонова перенес операцию по замене аортального клапана сердца. За эти годы клапан покрылся бляшками и образовался тромб. Проводить повторную операцию по замене клапана было очень рискованно: тромб мог оторваться и попасть в мозг, в этом случае инсульт был неизбежен, пациент мог и умереть во время операции. Замиру Сулайманову посоветовали обратиться к Дамиру Осмонову.

"Мы впервые соединили два способа лечения - метод рассасывания тромба с помощью кроворазжижающей тромболитической терапии и имплантацию фильтров-ловушек в сонные артерии. Никто еще не делал подобного, так как есть риск смерти пациента из-за потери крови или инсульта во время операции. Объяснив пациенту всю технологию, мы без наркоза через катетеры в руке и бедре ввели два фильтра слева и справа, а затем начали интенсивное разжижение крови с помощью препарата. За два часа мы очистили клапан сердца, а также смогли поймать оторвавшийся тромб, что и спасло пациента", - напомнил Дамир Осмонов.

Зарубежные коллеги сразу оценили уникальность метода и пригласили Дамира Осмонова поделиться опытом.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433361
Теги:
здравоохранение, операция, кардиология, пациент, Минздрав
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  