Открытие кардиолога из КР войдет в практику лечения при клапанном тромбозе

Дамир Осмонов, член Европейской и Американской ассоциаций кардиологов, главный внештатный аритмолог Минздрава КР, принял участие в Парижской конференции на тему "Будущее биологии и биосимиляров, достижение медицины и фармакологии". В ней участвовали специалисты из 22 стран мира, совершившие открытия в 2023 году и не только в медицине, а также в биохимии, биофизике, в фармакологии и в клинических испытаниях. Все участники-спикеры представили свои открытия.

"На мой взгляд, многое из этих докладов будет внедрено в практику мирового здравоохранения и улучшения здоровья человечества, - сказал vb.kg Дамир Осмонов. - Предлогом встречи стало слияние эрудитов и искателей знаний, и это меня удивило, потому что мы чаще работаем только как узкопрофильные клиницисты и участвуем в таких же похожих собраниях и конференциях, которые касаются только сердца и тех методов, которыми мы пользуемся. Но мир такой огромный и, оказывается, вне нашей клинической практики есть еще очень много базовых клинических и доклинических, генных и биофизических, оказывающих влияние на организм и здоровье человека.

Все участники конференции были объединены одной целью, как улучшить здоровье человека. Были очень интересные доклады о том, как использовать нейтроны в качестве противоракового оружия. А также по генной терапии, по ферментам, которые используются для раннего обнаружения рака в грудной клетке, как улучшить походку при болезни Паркинсона с помощью специального устройства-киборга, по трансформации иммуносупрессивных опухолей с помощью некоторых ферментов, по обнаружению потенциальных ферментов-биомаркеров для диагностики рака молочной железы и другие.

На конференции прозвучало и моё открытие по тактике лечения с использованием тромболитической терапии при клапанном тромбозе с установкой фильтра-ловушки в сонной артерии. И мы с большой надеждой будем ждать, что в ближайшее время данная тактика войдет в показания и рекомендации для лечения пациентов с подобной проблемой. Мне было очень интересно в этом кругу искателей, которые сделали открытие каждый в своей области. Неважно, будут ли они за кулисами или играть главные свои роли, но однозначно они будут влиять на здоровье человечества. Их статьи уже опубликованы в солидных научных отраслевых журналах".

Как ранее сообщал vb.kg, Дамир Осмонов провел уникальную, первую в мире операцию по замене аортального клапана, где образовался тромб, и тем самым спас жизнь пациенту.

13 лет назад пациент доктора Осмонова перенес операцию по замене аортального клапана сердца. За эти годы клапан покрылся бляшками и образовался тромб. Проводить повторную операцию по замене клапана было очень рискованно: тромб мог оторваться и попасть в мозг, в этом случае инсульт был неизбежен, пациент мог и умереть во время операции. Замиру Сулайманову посоветовали обратиться к Дамиру Осмонову.

"Мы впервые соединили два способа лечения - метод рассасывания тромба с помощью кроворазжижающей тромболитической терапии и имплантацию фильтров-ловушек в сонные артерии. Никто еще не делал подобного, так как есть риск смерти пациента из-за потери крови или инсульта во время операции. Объяснив пациенту всю технологию, мы без наркоза через катетеры в руке и бедре ввели два фильтра слева и справа, а затем начали интенсивное разжижение крови с помощью препарата. За два часа мы очистили клапан сердца, а также смогли поймать оторвавшийся тромб, что и спасло пациента", - напомнил Дамир Осмонов.

Зарубежные коллеги сразу оценили уникальность метода и пригласили Дамира Осмонова поделиться опытом.